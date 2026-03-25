100均でまとめ買い確定！家中どこにでも使える！ミクロサイズの頼れるヤツ
商品情報
商品名：ミクロ銅灰で作った抗菌消臭シート
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：縦15cm×横10cm
セット内容：本体／1枚、ステッカー／1枚
販売ショップ：セリア
JANコード：4535792441442
コンパクトだけど実力派！セリアの消臭グッズをチェック
セリアで見つけた『ミクロ銅灰で作った抗菌消臭シート』が、思わずまとめ買いしたくなるほど優秀だったのでご紹介します。
とてもコンパクトな消臭グッズなのですが、その実力はなかなか侮れません。家の中のちょっとしたニオイ対策に、気軽に使えるのが魅力です。
中身はこんな感じ。消臭シートの中には「ミクロ銅灰」が配合されています。
生ごみ臭や汗、排泄物のニオイ、さらには加齢臭や体臭成分などの不快なニオイ成分を吸着して、消臭してくれるんですよ。
家中で使いたい！セリアの『ミクロ銅灰で作った抗菌消臭シート』
ステッカーが付属しているので、消臭シートを交換する時期を記入しておくと◎開封後、約1ヶ月が目安です。
消臭シートにステッカーを貼り、筆者はトイレに設置してみました。トイレのタンクに貼り付ける際は、手持ちのテープを使用しています。
消臭シートが薄くて軽い仕様なので、貼り付けても落ちてこないのがGOODです。
設置してしばらく経ってから感じたのは、トイレにほんのりこもっていたかすかなニオイが、なんとなく軽減されていること。
劇的に変わるというよりは、「あれ？ちょっと違うかも」と感じるような自然な変化ですが、日常的に使う場所だからこそ、この小さな違いが意外とありがたいものです。
今回はセリアの『ミクロ銅灰で作った抗菌消臭シート』をご紹介しました。
衣装ケースやバッグ、車の中などでも使える商品。
いくつかストックしておきたくなる優秀グッズなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。