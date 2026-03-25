100均でまとめ買い確定！家中どこにでも使える！ミクロサイズの頼れるヤツ

セリアで見つけた消臭シートがかなり優秀でした！コンパクトでどこにでも使える便利アイテム。筆者はトイレのタンクに貼ってみましたが、気になるこもり臭がほんのり軽減されるのを実感しました。薄くて軽く、家中のニオイ対策に活躍する便利グッズ。まとめ買い待ったなしの実力なので、この機会に要チェック！

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商品情報

商品名：ミクロ銅灰で作った抗菌消臭シート

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦15cm×横10cm

セット内容：本体／1枚、ステッカー／1枚

販売ショップ：セリア

JANコード：4535792441442

コンパクトだけど実力派！セリアの消臭グッズをチェック

セリアで見つけた『ミクロ銅灰で作った抗菌消臭シート』が、思わずまとめ買いしたくなるほど優秀だったのでご紹介します。

とてもコンパクトな消臭グッズなのですが、その実力はなかなか侮れません。家の中のちょっとしたニオイ対策に、気軽に使えるのが魅力です。

中身はこんな感じ。消臭シートの中には「ミクロ銅灰」が配合されています。

生ごみ臭や汗、排泄物のニオイ、さらには加齢臭や体臭成分などの不快なニオイ成分を吸着して、消臭してくれるんですよ。

家中で使いたい！セリアの『ミクロ銅灰で作った抗菌消臭シート』

ステッカーが付属しているので、消臭シートを交換する時期を記入しておくと◎開封後、約1ヶ月が目安です。

消臭シートにステッカーを貼り、筆者はトイレに設置してみました。トイレのタンクに貼り付ける際は、手持ちのテープを使用しています。

消臭シートが薄くて軽い仕様なので、貼り付けても落ちてこないのがGOODです。

設置してしばらく経ってから感じたのは、トイレにほんのりこもっていたかすかなニオイが、なんとなく軽減されていること。

劇的に変わるというよりは、「あれ？ちょっと違うかも」と感じるような自然な変化ですが、日常的に使う場所だからこそ、この小さな違いが意外とありがたいものです。

今回はセリアの『ミクロ銅灰で作った抗菌消臭シート』をご紹介しました。

衣装ケースやバッグ、車の中などでも使える商品。

いくつかストックしておきたくなる優秀グッズなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。