本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオ・ROIROMが、プレデビュー第3弾となる新曲「DRESS CODE」を本日25日に配信リリースした。

結成1周年を迎える5月にデビューを控える彼ら。今作「DRESS CODE」はROIROMの二人が“魔法の鏡”となり、鏡に映るリスナー自身の魅力を引き出していくというコンセプトのもとに描かれたドラマチックな楽曲だ。品格を感じさせるタイトなビートを軸に、2000年代のR&B／ジャズにインスパイアされたエレガントなサウンドを展開し、そこに重なる洗練されたボーカルワークがROIROMならではの気品を際立たせる一曲に仕上がっている。

さらに、本日20時にはROIROMオフィシャルYouTubeチャンネルにて「DRESS CODE」のミュージックビデオがプレミア公開される。本MVでは開放感のあるロケーションと鮮やかな色彩を活かし、非日常感と親しみやすさを兼ね備えた世界観を構築。“魔法の鏡”というコンセプトのもと、光のきらめきや空間の広がりを取り入れた演出が、楽曲に込められた前向きな高揚感を印象的に映し出し、その雰囲気を視覚的にも表現している。

また、「DRESS CODE」の配信スタートに合わせて「DRESS CODE」のダウンロードキャンペーンおよびMVシェアキャンペーン、Instagramストーリーズシェアキャンペーンも実施される。詳細はオフィシャルサイトをチェックしてほしい。