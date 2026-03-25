(c)1994 BIGWEST/MACROSS 7 PROJECT (c)1995 BIGWEST/MACROSS 7 MOVIE PROJECT (c)1997 BIGWEST/OVA MACROSS 7 PROJECT

マクロスTVシリーズ第2弾作品「マクロス7」の4Kリマスター化企画が始動。「マクロス7 Re.MASTER FIRE!! 4K ULTRA HD Blu-ray BOX」のリクエスト販売が開始した。品番はBCQM-0032。価格は77,777円。

6月30日までに、バンダイナムコフィルムワークス公式ショップ「A-on STORE」「プレミアムバンダイ」での予約数が計2,000本を達成すると、35ミリネガフィルムからのスキャンによる4K Ultra HD Blu-rayでのBOX化が実現し、2027年10月16日に発売となる。目標数に到達しなかった場合は生産されない。

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BOXは美樹本晴彦による描き下ろしの特別仕様。マクロス7 TVシリーズ49話に加え、未放映話「オン ステージ」、「どっちが好きなの?」、「最強女の艦隊」、「劇場版 マクロス7 銀河がオレを呼んでいる!」、OVA「マクロス ダイナマイト7」全4話が収録される。なお、UHD BDのみでBDは付属しない。

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予約数に応じて仕様(封入特典)が追加。追加アイテムは複製アフレコ台本や限定デザインTシャツなど、「ファン必見の内容」としている。

【予約数と追加される封入特典】 2,100本：1.スタッフインタビュー新録ブックレット(スタンダード版) 1冊24P 2,200本：2.特製ステッカーセット 2,300本：3.ミレーヌのイラスト使用ポートレートカード12枚セット 2,400本：4.ブックレットのページ数追加(スタンダード版→ダイナマイト版) 1冊24P→約100P 2,500本：5.第1話複製アフレコ台本 3,000本：6.美樹本晴彦描き下ろしBOXイラストを使用した限定デザインTシャツ(フリーサイズ)

福山芳樹(バサラ歌担当)&チエ・カジウラ(ミレーヌ歌担当)からのコメント動画も公開されている。

【マクロス7 4K UHD-BD BOX】リクエスト販売決定！バサラ歌担当：福山芳樹＆ミレーヌ歌担当：チエ・カジウラ コメント動画