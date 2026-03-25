「可愛すぎて滅」浜辺美波、愛犬たちとのカレンダーショット公開！ 「メッチャ可愛い」「天使ですね」
俳優の浜辺美波さんは3月23日、自身のInstagramを更新。犬とのカレンダーショットを披露しました。
【写真】浜辺美波＆かわいい犬のカレンダーショット
1枚目は浜辺さんが白い犬を抱いてベッドに座るショットで、2、3枚目は自身の愛犬のぽぷとこぺとのショットであることを投稿で説明しています。4匹の犬とさまざまなスタイルで撮影された浜辺さんのかわいらしくも美しい姿が魅力的です。
ファンからは、「全部可愛い」「可愛すぎて滅」「わんちゃん達との可愛いツーショット」「天使ですね」「届きました」「メッチャ可愛い」「これから毎月めくるのが楽しみです」「美しい」「最高」「めっちゃかわいい」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】浜辺美波＆かわいい犬のカレンダーショット
「これから毎月めくるのが楽しみです」浜辺さんは「2026年カレンダー本日発売です 今年のテーマは『わんこと巡る1年』 可愛すぎる4匹のゲストをお招きして撮影いたしました」とつづり、6枚の写真を投稿。自身の公式カレンダーで一緒に撮影した犬とのツーショットなどです。
ファンからは、「全部可愛い」「可愛すぎて滅」「わんちゃん達との可愛いツーショット」「天使ですね」「届きました」「メッチャ可愛い」「これから毎月めくるのが楽しみです」「美しい」「最高」「めっちゃかわいい」と、絶賛の声が集まりました。
映画のオフショット披露自身のInstagramで仕事のオフショットをたびたび公開している浜辺さん。2月6日には「映画『ほどなく、お別れです』本日公開を迎えました」と映画のオフショットを公開し、コメントでは「めちゃくちゃ可愛い」「素晴らしい映画」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)