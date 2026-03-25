「またか」と思った人が多いのではないか。

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東京都八王子市内のコンビニでサンドイッチ1個（300円相当）を万引したとして、元タレントの坂口杏里容疑者（35）が窃盗容疑で現行犯逮捕されていたことが報道され話題だ。警視庁高尾署によると、逮捕されたのは3月17日。現在も勾留は続いており、杏里は容疑を認めているという。

口さがないSNS上では、《300円てw》《そこまで生活に困っていたのか》《精神的に不安定なのかな》など、呆れ声から彼女を心配する声までがあふれている。

杏里はデビュー当初こそ女優・坂口良子の娘としてバラエティー番組でもてはやされたが、2013年に母が急死すると、ショックにより精神的な不安定さが指摘されるように。その後、ニュースを賑わせたトラブルや事件は枚挙にいとまがない。

16年には、「ANRI」の名前でAV出演したが、ホストにハマり、首が回らなくなったことが原因と報じられた。

その後も、知人男性への恐喝未遂容疑で逮捕（17年=その後不起訴）、一般男性と交際、結婚報道（18年=のちに破局）、その間も、生活困窮やSNSでの過激発言などがたびたび報じられた。

芸能界引退を表明（17年）し、自伝本を出版（19年）。一般男性と結婚（22年）し、今度こそ落ち着くかと思われたが、すぐにお互いにDVやトラブルをSNSで主張しあう泥仕合が始まり、結局離婚。

その後も、金銭トラブル、「夜職」への転身、精神的な不安定さなどが断続的に報じられていた。

「アダルト業界でも決して評判はよくなかったようです。今思えば、2014年に交際が発覚し、その後破局したバイきんぐ小峠が一番マシなお相手だったと思いますけど」（スポーツ紙芸能担当記者）

絵に描いたような“2世タレントの転落人生”を歩んできた杏里だが、芸能ジャーナリストの城下尊之氏は、「正直、あきれてしまいますけどね」としてため息まじりにこう話した。

「彼女は、2世タレントの悪いところを全部、兼ね備えてしまっていますね。たかが万引で勾留が続いているということは、もはや何をするかわからないので、保護に近い状態なのでしょう。残念なのは、お母さんの坂口良子さんは好感度も高かったのに、娘さんの教育は失敗してしまったことです。お金は相当あったはずなので、それを与え続けていたのだと思いますが、ここまで落ちてしまうとは、とても思っていなかったでしょうね」

昭和の人気女優だった坂口さんも草葉の陰で泣いているはず。誰か、彼女の人生を立て直すべく、手を差し伸べてあげられないか。

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言葉は悪いが、「事件＆トラブルのデパート」とでも言える状況だ。【もっと読む】坂口杏里、お次は「寝たきり状態」と告白 小指の爪がはがれるほど泥酔するのはなぜ？…では、2022年の本人の状況について伝えている。