いおうにフライング告白されるも、りょうすけに対する気持ちが大きく告白を断ったあやな。気持ちが沈むあやなをりょうすけがマジックで元気づけるなど、徐々に距離を縮めていた2人は、最終日にラスト2ショット。2度目のトランプマジックで「あやなちゃんが好きです」とロマンチックに気持ちを伝えたりょうすけに、あやなが想いを伝えた。

【映像】スタイル抜群の美人JK（最後の決断も）

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。23日は卒業編2026最終話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。



◾️今回参加するのはこのメンバー！

・女子メンバー

【新規】

おとは（白石乙華、高2／東京都）

ゆあ（小林ゆあ、高2／神奈川県）

【継続】

さわ（紗和、高2／埼玉県、「ニュージーランド編」「チュンチョン編」からの継続）

あやな（葛西杏也菜、高3／東京都、「チュンチョン編」からの継続）

ねね（時田 音々、高2／千葉県、「マクタン編」「夏休み編2025」からの継続）

ひなの（瀬川陽菜乃、高3／長崎県、「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025 inソウル」「夏休み編2025」からの継続）

りあ（米澤りあ、高3／長崎県、「ニャチャン編、ホアヒン編、夏休み編2024からの継続）

・男子メンバー

【新規】

けいすけ（中村圭佑、高2／長野県）

とき（中村駿希、高3／広島県）

【継続】

いおう（榎田一王、高3／宮崎県、「夏休み編2025」「チュンチョン編」からの継続）

りょうすけ（曽根凌輔、高3／神奈川県、「ハロン編」からの継続）

はる（谷本晴、高3／神奈川県、「チュンチョン編」からの継続）

はると（今井暖大、高2／東京都、「マクタン編」からの継続）

「あやなちゃんが好きです」トランプに書かれたりょうすけの想い

いおうからのフライング告白を断り、りょうすけと真剣に向き合おうとしていた高3・あやな。前日の2ショットでは、そんなあやなをりょうすけがトランプマジックで元気づけるなど、徐々に距離を縮めていた。そして告白前最後の2ショットでは、いよいよりょうすけが改めて自分の気持ちを伝えようと動き出す。

りょうすけは、「もう1回やって良い？」と切り出すと、再びトランプマジックを披露することに。手札のなかからあやなにカードを選ばせたりょうすけは、そのカードを当てるため他のカードを1枚１枚丁寧にめくっていく。

そして、「あやなちゃんが絶対選んだカードはこれだと思います」と自信を持って1枚のカードを差し出したりょうすけ。それは前回のマジックであやなが引いたものと同じ絵柄で、さらに「あやなちゃんが好きです」のメッセージが書き込まれていた。

このサプライズにあやなは「え！すごいね！」「昨日のやつ！」と感動を隠せない。りょうすけは「俺決めました、昨日。しっかり決めて伝えたいなと思ったから。マジックで」と、あやなに気持ちを決めきったことを真っ直ぐに伝える。

あやなが明かした本音と決断

りょうすけが「告白までにしっかり考えてくれたら嬉しい」と覚悟を見せるも、どこか表情が晴れないあやなは、「昨日の夜考えたの」と静かに切り出し、「追う派か追われる派かみたいな。（自分は）追われる派なのね」と自身の恋愛スタイルを明かしたうえで、「りょうすけくんがずっと迷ってたっていうのもあると思うんだけど、追ってくれる感じが伝わらなかった」と、これまでに感じていた率直な思いを吐露し始める。

あやなは「付き合った時に私が不安になっちゃうかなって思っちゃって」と将来を見据えた不安を口にし、「告白には行けないです」と、りょうすけの気持ちを受け取りながらも決断を下した。気持ちのすれ違いから切ない結末に終わってしまった2人の恋に、スタジオもしんみり。

2ショット後、あやなは「りょうすけくんと付き合った時に、気持ちをたくさん伝えてくれるのかなとかすごい考えちゃって…」と不安を語り、「告白にはいけないのかなって気持ちになりました」と、自身の決断の理由を改めて語っていた。