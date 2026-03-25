「今さらですか？」62キャップのキャプテン候補が記者団の前で“突きつけた本音”「ちょっと変」【日本代表】
現地時間３月24日、日本代表がスコットランド戦へ始動。その練習初日、ロンドで人一倍声を出していたのが堂安律だった。遠藤航、南野拓実、長友佑都とベテラン３人が不在の中でリーダーシップを発揮しているように見えた。
堂安の62キャップは今回招集された27人（冨安健洋は不参加）のうち伊東純也の66キャップに次ぐ数字。そうした実績もあり、３月の連戦ではキャプテン候補のひとりと目されている。
そうした考えもあったので、堂安に「遠藤選手、南野選手がいない状況下でよりリーダー的な役割が求められるのでは？」と尋ねると、本人は「今そう思われているのもちょっと変やなと思いますけど」と記者団の前で本音を突きつけた。
「前からそう思ってもらえているのが普通で、『今さらですか』という感じですね」
キャプテンになったとしても、そうではなくてもやることは変わらない。
「今まで自分が感じたことを発言してますし、チームに必要なことは隠さず伝えてきたつもりなので。その役割を与えられたとしても、そうじゃなかったとしても変わらないですね」
今さら、ブレる男ではない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」
堂安の62キャップは今回招集された27人（冨安健洋は不参加）のうち伊東純也の66キャップに次ぐ数字。そうした実績もあり、３月の連戦ではキャプテン候補のひとりと目されている。
「前からそう思ってもらえているのが普通で、『今さらですか』という感じですね」
キャプテンになったとしても、そうではなくてもやることは変わらない。
「今まで自分が感じたことを発言してますし、チームに必要なことは隠さず伝えてきたつもりなので。その役割を与えられたとしても、そうじゃなかったとしても変わらないですね」
今さら、ブレる男ではない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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