北中米W杯グループリーグ第2戦で日本代表と対戦するチュニジア代表のエルベ・ルナール監督が現地時間19日午後(日本時間20日未明)、メキシコのモンテレイで公式会見に出席した。チュニジアは初戦でスウェーデンに1-5で大敗し、サブリ・ラムシ前監督を電撃解任。ルナール氏が後任として新監督に就任し、大会期間中の異例の指揮官交代となった。わずか3日間の練習期間で日本戦に臨む新監督は「選手は集中しているし、モチベーショ