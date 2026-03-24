元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（46）が24日放送のNHK「MLBにハマる！2026開幕スペシャル」（後7・30）に生出演。今季、西武からアストロズに移籍した今井達也（27）の1年目の勝利数をズバリ予想した。

五十嵐氏が絶賛するのが、今井のウイニングショットであるスライダー。「スライダーといえば、横に曲がるイメージですけど、今井投手のスライダーは結構、縦に落ちる。打者に曲がると見せかけて曲がらない。アメリカの投手でもこういうスライダーを投げる投手は少ない」と力説。「たまに、僕らは“抜けスラ”っていうんですけど反対側に曲がることもあるので、なかなか軌道が予測しにくい。これがアメリカでも武器になる」と強調した。

オープン戦では計6回無失点の今井。五十嵐氏は「アメリカのボールへの対応もできている。日本にいる時と変わらないスタイルで投げ込むことができているので、今年たぶん13勝ぐらいできる」と具体的な数字を挙げた。

なお、今井といえば、帽子からはみ出る長い襟足が有名。五十嵐氏もメジャー時代は同じような髪型だったこともあり「何かちょっと分かるかな、アメリカに行くと伸ばしたくなるんですよ」と照れ笑い。MCのアンタッチャブル・山崎から「五十嵐さんを見て伸ばしているのかも」とふられたが、「それはないと思いますけど」とやんわり否定していた。