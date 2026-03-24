この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ヒルトンプラザ イースト（大阪市北区）地下1階に3月13日、「発酵」をテーマにしたレストラン「醗酵食堂 Hasshoku ヒルトンプラザイースト大阪店」がオープンした。運営は初亀（大阪府枚方市）。



「醗酵食堂 Hasshoku」は、大阪・関西万博会場ウォータープラザマーケットプレイス東で万博会期中の184日間営業し、人気を集めたレストラン。ヒルトンプラザイースト大阪店は、日常利用できるように再構成した常設店舗で、店舗面積は104.97平方メートル、席数は60席（うち個室24席）。



ランチメニューは、「淡路牛と淡路豚のハンバーグ定食～醤油や味噌と楽しむ至福プレート～」（ハンバーグ2個＝1,700円、ハンバーグ3個＝2,000円）、「本日の魚定食～干物と味噌、こだわりの豚汁～」（1,700円）、「味噌オムライスプレート～和と洋のコラボ、味噌とビスクソース～」（1,700円）などのほか、万博会場店舗の復刻メニューとして「HASSHOKU醤油糀バーガー」（1,500円）、「3種の味噌のご馳走おむすび」（1,600円）、「大人様カレー 味噌と糀の味変セット」（1,800円）を用意する。



ディナーメニューは、「チーズ味噌豆腐」（950円）、「糀蜜のフォルマッジピザ」（1,300円）、「納豆のアヒージョ」（1,000円、バケット付き＋150円）、「酒盗のペペロンチーノ」（1,400円）、「甘酒プリン」（650円）、「酒粕パウンドケーキ」（900円）など。



初亀の亀岡健太郎社長は「万博のときに提供していたメニューも一部用意していますので、万博の思い出を語らっていただく場として使ってほしい」と期待を寄せる。



営業時間は、ランチ＝11時～15時、ディナー＝17時～23時。