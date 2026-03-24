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いつものカレーがお店の味に！煮込み20分で完成する本格スパイスカレー。ヨーグルトの下味でラム肉が驚くほど柔らかくなるプロのコツ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東京・荻窪のスパイスカレー店「イエロースプーン」のYouTubeチャンネル「カレーの沼」が、「初心者でもOK！おうちで作れる本格「ラム肉とアスパラのカレー」の簡単レシピ」と題した動画を公開しました。



動画では、ラム肉と旬のアスパラガスを使った、家庭で手軽に作れる本格スパイスカレーのレシピを紹介。プロならではのコツが満載で、いつものカレーを格上げするヒントが得られます。



最初のポイントは、ラム肉の下準備。ポリ袋にラム肉、プレーンヨーグルト、塩、砂糖、カレー粉を入れ、揉み込みます。ヨーグルトに漬け込むことで、「肉を柔らかく＆ジューシーに」仕上げることができると説明。この一手間が、仕上がりに大きな差を生むそうです。



次に、カレーの味の要となるスパイスを油で熱し、香りを引き出す「テンパリング」という工程へ。クミン以外のホールスパイスを弱火にかけた油に入れ、じっくりと火を通します。焦げやすいクミンは後から加えるのが、香りを最大限に活かすコツです。



スパイスの香りが立ったところに、みじん切りにしたにんにくと生姜、薄切りにした玉ねぎを加えて炒めます。玉ねぎがしんなりしたら、下味をつけたラム肉を投入。肉の色が変わったらトマト缶とビーフコンソメを加え、20分ほど煮込みます。



煮詰まってきたら、仕上げにカレー粉とココナッツミルクを加えてコクとまろやかさをプラス。最後に、下茹でしておいたアスパラガスを加え、塩と砂糖で味を調えれば完成です。



柔らかく煮込まれたラム肉の旨味と、アスパラガスの鮮やかな緑と食感が楽しい一皿。お店で食べるような本格スパイスカレーを、ぜひ家庭で楽しんでみてはいかがでしょうか。