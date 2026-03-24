さつまいも好き必見！らぽっぽファーム新作「2層仕立てのやきいもスイートポテト」全国のファミマに登場
【モデルプレス＝2026/03/24】ファミリーマートは、さつまいもスイーツ専門店・らぽっぽファームの新商品「2層仕立てのやきいもスイートポテト」を、3月24日（火）より全国のファミリーマート約16,400店にて発売開始した。
【写真】コンビニで“専門店品質”、さつまいもスイーツ店が贈る新スイーツ
「2層仕立てのやきいもスイートポテト」は、らぽっぽファームの専用農場で土づくりからこだわって育てた国産さつまいもを使用し、そのおいしさを最大限に引き出す製法で仕上げた、2層仕立てのスイートポテト。長年培ってきた専門店ならではの技術で、異なる味わいのさつまいものペーストを丁寧に重ねた。
このスイートポテトは、外側はホクホクとした食感に、内側は濃厚でなめらかな口当たりに仕上げた。ひとくちで2つの食感が織りなす、贅沢な専門店品質の味わいだ。（modelpress編集部）
販売店舗： 全国のファミリーマート約16,400店にて
※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない場合がある
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◆らぽっぽファームの味がファミマに
「2層仕立てのやきいもスイートポテト」は、らぽっぽファームの専用農場で土づくりからこだわって育てた国産さつまいもを使用し、そのおいしさを最大限に引き出す製法で仕上げた、2層仕立てのスイートポテト。長年培ってきた専門店ならではの技術で、異なる味わいのさつまいものペーストを丁寧に重ねた。
◆層ごとに異なるこだわり食感
このスイートポテトは、外側はホクホクとした食感に、内側は濃厚でなめらかな口当たりに仕上げた。ひとくちで2つの食感が織りなす、贅沢な専門店品質の味わいだ。（modelpress編集部）
■らぽっぽファーム「2層仕立てのやきいもスイートポテト」
販売店舗： 全国のファミリーマート約16,400店にて
※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない場合がある
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