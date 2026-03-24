セブン、人気アイス「まるで完熟マンゴー」がリニューアル 濃厚2層仕立て＆新製法で果実感アップ
【モデルプレス＝2026/03/24】セブン‐イレブンは、「セブンプレミアム まるで完熟マンゴー」をリニューアルし、全国のセブン‐イレブン店舗にて4月7日（火）より順次発売する。
【写真】おいしくリニューアルした人気アイスバー
これまでに累計販売数2億2,000万本を突破した「まるでシリーズ」。中でも特に人気の「セブンプレミアム まるで完熟マンゴー」がこの春、製法・配合を見直しさらにおいしくリニューアル。新たにマンゴー果汁を一部後工程でつけ加える製法を取り入れ、果実感がアップ。香料不使用でありながら、果汁本来の香りや酸味を感じる濃厚な味わいに仕上げ、従来同様、冷凍した果実を食べているような独特の食感を楽しめる。
このアイスバーは、外側は濃厚な甘みと爽やかな酸味のアップルマンゴーアイス、内側は濃厚な甘みと風味、特有の香りを感じるアルフォンソマンゴーアイスの2層仕立て。2種類のマンゴーを用いており、食べ進むと味わいが変化することで、飽きずに食べられる設計だ。（modelpress編集部）
価格：158円（税込170.64円）
販売エリア：沖縄県除く全国
【Not Sponsored 記事】
【写真】おいしくリニューアルした人気アイスバー
◆セブン「まるでシリーズ」人気フレーバーがリニューアル
これまでに累計販売数2億2,000万本を突破した「まるでシリーズ」。中でも特に人気の「セブンプレミアム まるで完熟マンゴー」がこの春、製法・配合を見直しさらにおいしくリニューアル。新たにマンゴー果汁を一部後工程でつけ加える製法を取り入れ、果実感がアップ。香料不使用でありながら、果汁本来の香りや酸味を感じる濃厚な味わいに仕上げ、従来同様、冷凍した果実を食べているような独特の食感を楽しめる。
◆マンゴー2種が織りなす2層仕立ての味わい
このアイスバーは、外側は濃厚な甘みと爽やかな酸味のアップルマンゴーアイス、内側は濃厚な甘みと風味、特有の香りを感じるアルフォンソマンゴーアイスの2層仕立て。2種類のマンゴーを用いており、食べ進むと味わいが変化することで、飽きずに食べられる設計だ。（modelpress編集部）
■セブンプレミアム まるで完熟マンゴー
価格：158円（税込170.64円）
販売エリア：沖縄県除く全国
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