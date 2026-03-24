SixTONESの冠番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系）3月22日の放送に成田凌と岡山天音が出演。番組公式XでSNS限定の「GOストの裏側」動画が公開された。

【動画】松村北斗と岡山天音は似ている!?SixTONESによる検証ムービー／『恋マジ』告知

■松村に「天音さん」と呼びかけるメンバーに松村＆岡山は困惑！？

「GOストの裏側」では“天音さんと北斗が似てる説”を検証。まず動画では成田が「直接やっとお会いできて感謝を伝えることができます」と、以前ライブ会場で財布を拾って届けてくれた松村北斗との共演がようやく実現したことに感激の表情を見せる。

松村が成田の隣に移動すると、田中樹が「北斗のもともとの立ち位置に、天音さん入っていただいて」と、京本大我と森本慎太郎のあいだに岡山を誘導。高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）も「遠くから見たらキャラちょっと似てるし、大丈夫なんじゃない？」と太鼓判を押す。

すると松村も「ちょっと似てんのよ、なんか」と納得する。岡山が「いやいやいや（笑）」と恐縮するも、今度は田中が「天音さんも北斗とドラマで…」と、松村に“天音さん”と呼びかける展開に。

さすがに松村も「陣形がおかしいだろ」とツッコみ、岡山も「違う違う違う」と返す。しかし続いてジェシーが「北斗どう？」と岡山に聞くという展開に！

すると松村が思い出したのか「言ったことあるよ、『ちょっと似てない？』って昔」と岡山に聞くも反応がなかったため「覚えてないか。おっけ！」と早々に切り上げ、スタジオは笑いに包まれた。

森本は「天音さん、意外と北斗に対してタメ語でいく感じなんだね」と言うと、松村が「位置が違うから、ずっと（岡山と松村を）勘違いしてる」と森本の隣に移動して、動画は締め括られた。

コメント欄には「たしかに雰囲気似てる」「北斗も天音くんも推してるからわかる」「兄弟役が見たい」「天音くん困ってる笑」「悪ノリに巻き込まれる天音くんかわいい」「カオス感が最高」などといったファンの声が続々と届いている。

松村と岡山は、2022年に放送されたカンテレ・フジテレビ系ドラマ『恋なんて、本気でやってどうするの？』で共演。ドラマ公式Instagramでは、ふたりが並ぶ仲良し告知ムービーも公開されている。

■SNS限定「GOストの裏側」

■『恋なんて、本気でやってどうするの？』で共演した松村＆岡山