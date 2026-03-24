「この1年でフジテレビの女性アナウンサーは計5人退職。さらに3月22日には竹内友佳アナが自らのインスタグラムで7月に退社すると発表しました」（スポーツ紙記者）

中居正広氏（53）と元フジの女性アナウンサーとのトラブルに関し、第三者委員会が“業務の延長線上で性暴力の被害を受けた”と認定した調査報告書を昨年3月31日に公表してから1年が経過する。

「中居氏の代理人は性暴力認定には何度も反論。またフジ側も損害賠償請求を検討していましたが、現在は双方とも沈黙を守っています」（前出・スポーツ紙記者）

昨年1月に芸能界引退を発表した中居の復帰説は根強い。だが、今年1月に配信された「女性セブンプラス」では都内の百貨店で長らく交際中のダンサー恋人との買い物デートを報じられ、直撃取材に対して復帰説は否定していた。

中居の知人は言う。

「一連の騒動で多くの仕事関係者や友人たちは彼のもとを離れていきました。そんな彼をいまだに支えてくれるのは恋人と、地元・神奈川県藤沢市出身の後輩で小学生時代から親しいRIP SLYMEのSUさんぐらいでは。外出を控える中居さんに代わって彼が買い物をすることもあるそうです」

本誌は昨年末、神奈川県茅ヶ崎市内の駐車場でワンボックスカーから降りる中居とSUらを見たという地元住民の目撃談を伝えた。2人の友情はいまも変わらないようだ。前出の知人は続ける。

「メジャーデビュー25周年記念日である今年の3月22日でRIP SLYMEは活動を休止します。ラストライブの現地観戦については、中居さんは“見つかると迷惑がかかる”と消極的でした。

しかし、ライブ前の19日に東京 ・豊洲で開かれるドローンを使ったファンイベントを開催すると聞いて“それはぜひ見てみたい”と目を輝かせていたそうです」

このイベントは、LED搭載のドローンで、東京の夜空に《THANK YOU》などファンへの感謝のメッセージを描くものだった。

「2人の共通の知人が豊洲エリアのマンションに住んでいるそうで、その部屋で観賞したといいます。中居さんがリーダーを務めたSMAPも同じく25周年で解散。その後、居さんは再結成に向けて奔走した時期もありましたが、自らのトラブルで完全に消滅してしまいました。そんな悔恨の思いから、せめて盟友のRIP SLYMEとしての“最後の花道”は、この目で見届けたいと思ったのではないでしょうか」（前出の知人）

ファンへの感謝のメッセージが輝いた夜空の向こうに中居は何を感じたのだろうか。