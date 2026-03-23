ヘインズ、招待制のゲーミングコミュニティ「ボルトルーム」と初コラボTシャツを発売

「ヘインズ（Hanes）」が、招待制ゲーミングコミュニティ「ボルトルーム（vaultroom）」との初のコラボレーションアイテム「Hanes x vaultroom 3P赤ラベルクルーネックTシャツ」を3月24日に発売する。ヘインズ公式オンラインストアおよびボルトルーム公式オンラインストアで取り扱う。

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ボルトルームは、2020年よりスタートした招待制のゲーミングコミュニティ。東京に拠点を構え、ゲーム業界のみならずファッションやアート、音楽業界などのゲーム好きが集う日本最大のゲームコミュニティとして運営。 不定期にストリーマーやVtuberなどが集う独自のゲームコミュニティイベント「VCC（Vaultroom Community Cup）」を開催している。

今回のコラボレーションアイテムのベースには、ヘインズのマルチパックの代表アイテム「3枚入りパックTシャツ」赤ラベルクルーネックTシャツを採用。素材はコットン100％で、着丈は長めのボックスシルエットを特徴とし、インナーとしても1枚着としても使用できるデザインとなっている。首元はタグレス仕様でネームプリントを施し、肌あたりを軽減。袖口と裾口は表から縫い目が目立ちにくいブラインドステッチを採用し、脇に縫い目のない丸胴編みを用いた。

カラーには、ホワイトと今回のコラボレーション限定カラーであるブラックの2色を用意。襟ネームには両ブランドのロゴを配置。フロント裾には、ホワイトボディにはシックなブラック、ブラックボディには鮮やかなオレンジのボルトルームのロゴをアクセントとして施した。パッケージデザインは、ヘインズの象徴的なピクトグラムやレイアウトを活かしつつ、ボルトルームのオリジナルキャラクター「ボルトくん」がTシャツから飛び出してきたようなアートワークに仕上げている。価格は6600円。

◾️ヘインズ公式オンラインストア／ボルトルーム公式オンラインストア