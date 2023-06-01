アニメ「僕のヒーローアカデミア More」が、読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットにて5月2日17時30分よりTVスペシャルとして放送される。

「僕のヒーローアカデミア」は堀越耕平氏が「週刊少年ジャンプ」で連載していた作品。TVアニメは2025年10月から12月にかけて放送された「FINAL SEASON」で完結を迎えたが、新たにコミックス最終42巻に収録された描き下ろしエピソードがアニメ化される。

内容としては、雄英高校卒業から8年後、プロヒーローとなったデクたち1年A組の“更にその先”を描いたストーリーとなっている。

「僕のヒーローアカデミア More」詳細

・放送開始日：5月2日17時30分～

・放送局：読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット

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(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会