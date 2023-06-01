【魔入りました！入間くん 第4シリーズ】 放送開始日：4月4日より毎週土曜18時25分～ 放送局：NHK Eテレ 最速配信：各配信プラットフォームにて4月6日より毎週月曜18時～

アニメ「魔入りました！入間くん 第4シリーズ」が、NHK Eテレにて4月4日18時25分より放送開始となる。最速配信は各配信プラットフォームにて4月6日18時より実施される。

本作は魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く物語。原作は「週刊少年チャンピオン」で西修氏が連載を行なっており、累計発行部数は2,000万部を突破している。

第4シリーズでは学内外で注目の的になりつつある入間が、クラスの結束が試される「音楽祭」に挑むことに。クラスの13人全員で「位階4」を達成するには優勝が絶対条件となるが、「目立つことを許されない悪魔」が1人存在した。

「音楽祭」の鍵を握るキャラクターとなる悪魔、プルソン・ソイ役には伊藤節生さんが抜擢。また音楽祭の審査員を務める元13冠の悪魔、アムドゥスキアス・ポロ役は子安武人さんに決定している。

「魔入りました！入間くん 第4シリーズ」詳細

・放送開始日：4月4日より毎週土曜18時25分～

・放送局：NHK Eテレ

・最速配信：各配信プラットフォームにて4月6日より毎週月曜18時～

□「魔入りました！入間くん 第4シリーズ」の放送・配信情報ページ

【アニメ『魔入りました！入間くん』第４シリーズ メインPV】【「魔入りました！入間くん 第4シリーズ」あらすじ】

人間であることを隠しながら悪魔学校バビルスに通う鈴木入間。

悪魔のオトモダチも増え、いつしか魔界生活を楽しむようになり、様々な行事で大活躍！

魔界での位階（ランク）を駆け上がり、学内外で注目の的になりつつあった。

そんな入間が新たに挑むのは、クラスの結束が試される《音楽祭》！

所属する問題児（アブノーマル）クラスの13人全員で「位階（ランク）４」達成という前人未到の無茶振りが学校から課される中、最後の昇級チャンスとなる音楽祭での優勝は絶対条件。

しかし、クラスメートに「目立つことを許されない悪魔」が1人…。

果たして入間たちは13人全員で舞台に立つことが出来るのか――!?

(C) 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会