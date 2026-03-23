なにわ男⼦が2025年に開催した全国ツアー＜なにわ男⼦ LIVE TOUR 2025 ‘BON BON VOYAGE’＞の模様が、ライブBlu-ray & DVDとして4月29日にリリースされることが決定した。

本ツアーは4thアルバム『BON BON VOYAGE』を引っ提げ、新潟を⽪切りに全国9ヶ所で開催。映像作品には横浜アリーナ公演を余すことなく映像化し収録する。旅と冒険をテーマにした壮⼤なセットと多彩なパフォーマンス、憧れのサークルフライングをはじめとする伝統のフライングに多数挑戦するなど、会場が⼀体となったステージを堪能してほしい。セットリストではアルバム収録曲「Over The Horizon!」「ギラギラサマー」、ユニット曲3曲に加え、9thシングル「アシンメトリー /Black Nightmare」など、ヒットシングルも多数披露されている。

初回限定盤の特典映像には、LIVE 完成までの軌跡やツアー各地での舞台裏に加え、横浜アリーナ公演にて発表された、なにわ男⼦初となるドーム公演決定の瞬間を収めた『BON BON VOYAGE Tour Documentary』を収録。さらに、ツアー最終公演で披露された感動のWアンコール「なにわの男⼦やねん！」も特別収録される。

通常盤の特典映像には、ツアー各地の笑い＆感動MCをまとめた『BON BON VOYAGE MC Collection』 に加え、「Circus Night」「Because I just love you」、ユニット曲「TOYSTYLE（⼤⻄／⻑尾）」「アダルティー（⻄畑／藤原／⼤橋）」「Devil or Angel（道枝 ／⾼橋）」のソロアングル映像を収録。

さらに、3⽉25⽇(⽔)19:28 になにわ男⼦公式YouTubeチャンネルにて、「Because I just love you」のライブパフォーマンス映像が公開されることも決定した。 なにわ男⼦×ビュアな恋⼼を 100％詰め込んだ王⼦様ラブソングの最強コンボによるキラキラパフォーマンスをお楽しみに。

■『なにわ男⼦ LIVE TOUR 2025 ‘BON BON VOYAGE’』

2026年4月29日発売 初回限定盤（Blu-ray）[Blu-ray 2枚組]

品番：LCXA-5286/7 価格：￥6,380(税込)

仕様：三⽅背・デジパック2枚組 初回限定盤（DVD）[DVD 2枚組]

品番：LCBA-5571/2 価格：￥6,380(税込)

仕様：三⽅背・デジパック2枚組 ＜封⼊収録内容：Blu-ray/DVD 共通＞

☆ライブフォトブックレット(60P)封⼊

★DISC1：「なにわ男⼦ LIVE TOUR 2025 ‘BON BON VOYAGE’」LIVE 本編 [APPROX. 135min.]

★DISC2：【特典映像】BON BON VOYAGE Tour Documentary [APPROX. 101min.]

圧巻のステージを作り上げた裏側、ドーム公演決定の模様も収録 通常盤（Blu-ray） [Blu-ray 2枚組]

品番：LCXA-5288/9 価格：￥5,500(税込)

仕様：トールケース 通常盤（DVD） [DVD 2枚組]

品番：LCBA-5573/4 価格：￥5,500(税込)

仕様：トールケース ＜封⼊収録内容：Blu-ray/DVD 共通＞

☆16P 中綴じブックレット

★DISC1：「なにわ男⼦ LIVE TOUR 2025 ‘BON BON VOYAGE’」LIVE 本編 [APPROX. 135min.]

★DISC2：【特典映像】BON BON VOYAGE MC collection [APPROX. 66min.]

ソロアングル映像「Circus Night」「Because I just love you」「TOYSTYLE」「アダルティー」「Devil or Angel」 [APPROX. 63min.]

ツアー各地のMC を厳選した映像と、ユニット曲を含む5曲分のソロアングル映像をお届け！ ※詳細は Storm Labels オフィシャルホームページをご参照ください。 ＜なにわ男⼦ LIVE TOUR 2025 ‘BON BON VOYAGE’ 収録内容＞（初回限定盤・通常盤 共通）

[横浜アリーナ 7/27(⽇)公演収録]

Overture/The Answer/Circus Night/F.L.E.X./Seven Stars 2025/勇気 100％/Over The Horizon!/コイスルヒカリ/The Greatest Voyage/Donʼt Worry!!/君と⾵と /moshimo/YUUWAKU DANCE/Doki it/Because I just love you/ギラギラサマー/ボンボンボヤージュ/なにわ Lucky Boy!!/アオハル -With U With Me- /I Wish/TOYSTYLE/アダルティー/Devil or Angel/溺れて愛/アシンメトリー/Black Nightmare/Thrill Drive/Seven seas/NEW CLASSIC/Poppinʼ Hoppinʼ Lovinʼ /ハッピーサプライズ/Special Kiss/ダイヤモンドスマイル/シンシア/Seven seas/H.E.L.L.O

/EN:初⼼ LOVE うぶらぶ/サチアレ/ありがとう⼼から