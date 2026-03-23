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資産が少ないうちに何をするかで決まる？最初の投資戦略を解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔が自身のYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」を更新し、「資産が少ないうちに何をするかで決まる？最初の投資戦略を解説します！」と題した動画を公開。ゲストに34歳にして資産10億円を築いた投資家・武藤貴之氏を迎え、その驚くべき経歴と資産形成術に迫った。



動画冒頭、鳥海氏はゲストの武藤氏について「めちゃくちゃ金持ちです」と紹介。武藤氏が現在34歳で、純資産10億円に達していることを明かした。武藤氏は、早稲田大学を卒業後、三井住友信託銀行に就職したが、わずか2年で退職。独立当初は「ゴルフ場のキャディ」として日給8400円のアルバイトをしながら起業準備をしていたという異色の経歴を持つ。



30歳の時点での資産は1～2億円だったが、そこからわずか4年で10億円まで増やしたという武藤氏。その方法は「事業と投資の両輪」だったと語る。投資の基本戦略は「アメリカ株を買って、配当金を再投資する」という堅実なものだが、資産を爆発的に増やすきっかけとなったのは「オプション取引」だったと明かした。



武藤氏は、オプション取引を「保険」にたとえて解説。自身が100万円を800万円に増やした際は、保険料を「払う側」のハイリスク・ハイリターンな取引だったと告白。一方で、保険料を「もらう側」に立つことで、お小遣いをもらいながら割安で株を買う、より堅実な手法もあると説明した。



過去には仮想通貨で多くの失敗も経験したという武藤氏。さまざまな投資を試行錯誤した末に現在のスタイルにたどり着いたと語り、自身の経験から導き出した投資哲学を披露した。