ブルーバード後継機！

日産と中国東風汽車の合弁会社「東風日産」は2026年2月26日、現地で生産する新型ファミリーセダン「シルフィ」を発売しました。

初代シルフィは、日産の歴史あるセダン「ブルーバード」（1959年デビュー）の後継モデルとして「ブルーバード シルフィ」の名で2000年に登場しました。

【画像】超カッコイイ！ これが“7年ぶり全面刷新”の日産「新型ファミリー”セダン”」です！ 画像で見る！（50枚）

今回発表された新型は、7年ぶりの全面刷新を遂げた初代ブルーバードから数えて15代目にあたり、中国市場でも15代目であることを訴求しています。

ボディサイズは全長4656mm×全幅1825mm×全高1448mm、ホイールベース2712mm。パワートレインは1.6リッター直列4気筒ガソリンエンジンにCVTの組み合わせで、最高出力99kW、最大トルク159Nmを発生します。駆動方式はFWD（前輪駆動）。燃費は1Lあたり17kmです。

日産の最新デザイン言語を取り入れたエクステリアは、Vモーション3.0グリルをバンパーに溶け込むように配置。上質さを表現した「ライトウイングフロントグリル」と、ブラックの占める割合を増やして精悍さを演出した「スターウイングフロントグリル」の2種類の「顔」を展開します。

リアは、ルーフ後方からクーペのように傾斜させた流麗なデザインが特徴で、セダンらしい伸びやかさとスポーティな印象を両立させています。

クラス最大級の広さを実現したインテリアは、レザーが多用されており、上質感が漂います。インパネにはデュアル12.3インチディスプレイを採用、エアコンパネルはタッチスクリーン式となっています。

車載チップはクアルコムが開発したスナップドラゴン8155。高度なコネクティッドサービスを提供し、スマートAIアシスタントにも対応します。

装備はとても充実しており、運転席は10方向の電動調整に加えて、ベンチレーションとマッサージまで設定されています。

装備の違いによるグレード構成は4種類。ボディカラーはホワイト、ブラック、グレー、レッド、ゴールドの全5色。インテリアカラーはブラックとブラウンの全2色です。

価格は9万4900元（約220万円）からとなっています。