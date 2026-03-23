ハチ食品「るるぶ」コラボ充実 技と厳選素材のカレーも

ハチ食品は2026年春夏新商品を3月2日から発売した。

カレーではJTBパブリッシングの旅行情報誌「るるぶ」とのコラボレーションによる「るるぶ×HACHIコラボシリーズ」の展開を強化。創業180年の技と厳選素材で仕上げた「THE HACHI 国産和牛と淡路島産玉ねぎのビーフカレー」を投入した。「赤から」シリーズの「赤からカレールウ」も提案する。

「るるぶ×HACHIコラボシリーズ」は、「食卓で旅行気分を味わえる」をコンセプトとするレトルトカレー。八丁味噌を使用した「名古屋 味噌煮込みビーフカレー」、阿波尾鶏を使用した「徳島 阿波尾鶏のトマトバターカレー」、沖縄県産パインアップル果汁と黒糖を使用した「沖縄 石垣宮古 美ら海甘旨カレー」の3品を新発売した。

既存商品の「沖縄 キーマカレー タコライス風」は、沖縄県産発酵ウコンを加え、より地域に根差した商品にリニューアルした。「石垣宮古」「沖縄」の2品は、売上の一部を沖縄県の自然環境保全活動に寄付。食を通じて地域振興と環境保全に貢献する。オープン価格。

「THE HACHI 国産和牛と淡路島産玉ねぎのビーフカレー」

「THE HACHI 国産和牛と淡路島産玉ねぎのビーフカレー」は、「ROOTS OF OSAKA・KANSAI」をコンセプトとするレトルトカレー。国産和牛と淡路島産玉ねぎ、独自製法の特製フォンドボーペースト、自家製カレールウとカレー粉にこだわった。厳選した素材の持ち味をていねいに引き出し、奥行きのある味わいに仕上げた。税込み希望小売価格540円。

「赤からカレールウ」は、「コクのある旨みとクセになる辛さ」をコンセプトとするフレークタイプのカレールウ。コチュジャン、トウバンジャンにはちみつを合わせ、カレーらしさと「赤から鍋」のような甘辛い味わいを両立。粗挽き唐辛子を加えることで「赤から」らしい鮮やかな見た目としっかりとした辛さを表現した。120g、オープン価格。

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