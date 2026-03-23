チロルチョコ＜源氏パイ＞再販が決定 セブンに3月30日より順次登場
【モデルプレス＝2026/03/23】チロルチョコと源氏パイがコラボした「チロルチョコ〈源氏パイ〉」が、3月30日（月）より全国のセブン‐イレブンで順次発売される。
【写真】チロルチョコ＜源氏パイ＞商品構成
2025年に実施された初のコラボでは、SNS上でも「チロルチョコの源氏パイ美味しかった」「サクサク×ざらめのジャリッと食感がまさに源氏パイ」など、その味や食感が話題となり、反響を呼んだ。好評を受け、今年再発売を果たす。
「チロルチョコ〈源氏パイ〉」は、素材を生かした豊かな風味の源氏パイの原料を使ったこだわりのチロルチョコで、価格は1個税込38円。サクっと食感がアクセントになっていて源氏パイ本来の味や食感を再現した。個包装は2種類のデザインが用意されており、長年親しまれているお馴染みのロゴが目印だ。
開発者は「源氏パイのサクサク食感を損なわないことを第一に考え、生地の分量を調整しながら、最適なバランスを追求しました」と美味しさのポイントを述べている。（modelpress編集部）
発売場所：3月30日（月）より全国のセブン‐イレブンで順次発売
※取り扱いのない店舗もある。また、商品がなくなり次第、販売終了。
【Not Sponsored 記事】
【写真】チロルチョコ＜源氏パイ＞商品構成
◆ロングセラー菓子同士が今年もコラボ
2025年に実施された初のコラボでは、SNS上でも「チロルチョコの源氏パイ美味しかった」「サクサク×ざらめのジャリッと食感がまさに源氏パイ」など、その味や食感が話題となり、反響を呼んだ。好評を受け、今年再発売を果たす。
◆チロルチョコ＜源氏パイ＞の特徴
「チロルチョコ〈源氏パイ〉」は、素材を生かした豊かな風味の源氏パイの原料を使ったこだわりのチロルチョコで、価格は1個税込38円。サクっと食感がアクセントになっていて源氏パイ本来の味や食感を再現した。個包装は2種類のデザインが用意されており、長年親しまれているお馴染みのロゴが目印だ。
開発者は「源氏パイのサクサク食感を損なわないことを第一に考え、生地の分量を調整しながら、最適なバランスを追求しました」と美味しさのポイントを述べている。（modelpress編集部）
■チロルチョコ＜源氏パイ＞
発売場所：3月30日（月）より全国のセブン‐イレブンで順次発売
※取り扱いのない店舗もある。また、商品がなくなり次第、販売終了。
【Not Sponsored 記事】