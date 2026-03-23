20代半ば〜30代前半にかけて訪れる「結婚ラッシュ」。働き方や生き方が変化し「結婚は考えていない」という人も増えてきましたが、それでも周囲が次々と結婚していくと、心がざわつくものです。いまは出会い方も多様になり、マッチングアプリをきっかけに結婚するカップルも珍しくありません。そのようななかで、相手の「プロフィールの内容」にはご用心を……。29歳女性の事例をもとに、アプリ婚だからこそ徹底すべき結婚前の「マネー・デューデリジェンス（資産査定）」の重要性について解説します。

周囲の「結婚ラッシュ」に焦るなか見つけた“超優良物件”

ホナミさん（仮名／29歳）は、国立大学の文系学部を卒業後、新卒で大手メーカーに就職。20代ながら年収は550万円と順調そのものですが、ここ数年焦っていることがありました。

周囲の結婚ラッシュです。地元の友達、大学の同期、会社の同僚……男性の影などほとんど聞いたことがなかった友達も気づけば次々と結婚し、すでにママになっている子も。学生時代は成績もよく、勤務態度も真面目なホナミさんですが、恋愛面ではなかなか縁がなく、長年パートナーができずにいました。

そんななか出会ったのが、タクミさん（仮名／37歳）でした。

深夜、動画広告に引き寄せられるようにインストールしたマッチングアプリ。数人とやりとりをしたのち、一番メッセージが丁寧だったタクミさんと会うことに。ホテルのなかにあるカフェで待ち合わせをします。

清潔感があって、穏やかそうな男性。（写真よりかっこよくないけど、いい人そうだな）ホナミさんは胸を撫でおろしました。会話が進むにつれ、少し突っ込んだ話もしていきます。

「タクミさんは、どちらでお仕事してらっしゃるんですか？ 営業マンって書いてありましたけど」

「……名前聞いたことあるかわからないですけど、Y社です」

「Y社!? 知らないわけないじゃないですか。へえ、すごい！」

アプリのプロフィールに「年収1,000万円」と書いてあったのも、ホナミさんがタクミさんを選んだ理由です。「会ってみて変な人だったら帰ろう」と思っていましたが、想定外の“超優良物件”との出会いに、ホナミさんは心のなかで思わずガッツポーズ。

「タクミさんは、なんでいままで結婚しなかったんですか？」

盛り上がった会話の流れで最初から気になっていた疑問をぶつけると、タクミさんは少し照れたように笑いました。

「いやあ、僕内向的で……。恥ずかしながら友達も全然いなくて。特に女性とうまく関わるのは苦手だったんです。でも、不思議とホナミさんといると安心する（笑）」

その後数回デートを重ね、2人は恋人同士に。そして半年後、タクミさんからのプロポーズを受けたホナミさんは、マイホーム購入にいたるその日まで、幸せな日々が続きました――。

本当の年収は「半分」

ホナミさんには、結婚のほかにもう1つ夢がありました。それが、「自分の家を持つこと」。実家は社宅を転々としていたため、マイホームに腰を落ち着けることに憧れがあったのです。

タクミさんは、郊外にあるマンションを提案します。一方、合理的な考えのホナミさんは「職場に近いほうがいい」と、23区内の築浅中古マンションを選びました。価格は約9,000万円です。「2人の家だから共同名義にしよう」という夫の提案でペアローンを組むことにした夫婦ですが、そこでとんでもない事実が発覚します。

「書類の提出、ありがとうございます。1つひとつご一緒に確認させていただきますね」銀行員の言葉になぜかそわそわする夫を不審に思ったホナミさんですが、銀行員は構わず続けます。

銀行員「ご主人の昨年のご年収ですが、源泉徴収票に書かれている550万円でお間違いありませんか？」

ホナミさん「……え？」

タクミさん「……」

ホナミさん「すみません、もしかしたら私のと間違えてるかもしれないです」

銀行員「？ いえ。タクミさまの源泉徴収票のご確認です。こちらに550万円と書かれております」

ホナミさん「は？ タクミさん、どういうこと？」

タクミさん「……」

口をつむぐばかりでなにもいわない夫にしびれを切らしたホナミさんは、「すみません、この申し込み、辞退します」といい、足早に銀行をあとにしました。家に着くなり、ホナミさんの怒りは爆発します。

「ふざけないでよ！ 私を騙してなにがしたかったの!?」

タクミさんの本当の年収は550万円。勤め先は大手企業Y社の子会社で、オフィスはY社ビルの中にあり、Y社と取引が多くある部署に所属していたため、内情に詳しかったようです。なぜウソを書いたのか問い詰めると、「本当の数字を書いたらマッチングできないと思った」といいます。

「だとしても、ここまで隠し通すなんて……本当にありえない」

「ごめん。いつ言おうかと思ったんだけど、ホナミのことを考えるとなかなか言い出せなくて……」

「ごめんで許されると思っているの？」

土壇場まで気づけなかったワケ

実は交際中から結婚にかけて、ホナミさんがタクミさんのウソを見抜くチャンスはいくつかありました。

勤務先の名刺をみせてくれないこと。「友達の夫がY社に勤めているらしいんだけど、知ってる？」と聞いたら、言葉を濁し、すぐに話題を切り替えられたこと。入籍後の住まいは、ホナミさんのマンションに2人で住むことにしたこと。家に届いた住民税決定通知書を隠すようなそぶりをみせたこと。ふるさと納税を積極的にやらないこと……。

しかし、彼は彼で事実を隠蔽していました。まず、結婚式と親への挨拶です。「友達がいないから結婚式は恥ずかしい。その分のお金を家に回そう」というタクミさんの提案に、ホナミさんも賛同し、フォトウェディングのみで済ませました。そのため、彼の同僚や友達と会う機会はありませんでした。親への挨拶の際も、ホナミさんの父親はまったく別の業種だったため、タクミさんがもっともらしく語る仕事の話を「へえ、自分の知らない世界だ」と感心して聞くばかりでした。彼を疑うような空気にはならなかったのです。

さらに、家計管理。「生活費は別財布にしよう」と提案され、お互いの通帳や給与明細を見せ合う機会は排除されていました。

彼の生活水準が高収入に見えなかったことに対しては、「物欲がないんだ。将来のために投資や貯金に回している」と語る彼に、ホナミさんは「堅実だなあ」と逆に感心してしまいました。

「あの違和感は本物だったんだ……」

しかし、29歳という自分の年齢と「30歳になる前に結婚したい」という自分の夢、信じたかった思いから目をつぶってしまったのです。大手に勤めるホナミさんは将来的に8歳年上のタクミさんの収入を追い抜くでしょう。ウソをつかれていただけでなく、プロポーズから家の購入直前まで隠し通されていた事実に怒りが収まらず、ホナミさんは結婚後わずか3ヵ月で離婚を決意しました。

アプリ婚における「マネー・デューデリジェンス」の鉄則

ホナミさんのように「お金の確認」を怠ったまま結婚の手続きを進めてしまうケースは、非常に多く見られます。特に、アプリ婚においては注意が必要です。

学生時代の同級生や職場の同僚との結婚であれば、相手の生活水準や勤務実態は周囲の目を通じて自然と耳に入ってきます。しかし、共通の知人がいないマッチングアプリでの出会いでは、相手の自己申告を信じるしかありません。「お金目当てと思われたくない」「好きだから信じたい」そんな思いが、相手のウソを助長させてしまうことも。

また、現代の共働き夫婦に多い別財布制は、相手の経済状況がわかりづらくなり、ウソを隠しやすい環境を作ります。結婚前にはお互いの資産状況を可視化したほうがよいでしょう。

結婚は、感情の結びつきであると同時に、法的に経済をともにする契約でもあります。たった3ヵ月の結婚生活でも、引っ越し代やフォトウェディング代、そして20代最後の貴重な時間という莫大なコストをホナミさんは失いました。結婚前のシビアな「マネー・デューデリジェンス」として、ライフプランシートを一緒に作成したり、お互いの給与、貯蓄額を共有したりすることは鉄則です。