23日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前営業日比61.2％増の4166億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同46.2％増の2818億円だった。



個別ではＮＺＡＭ Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <533A> 、ＮＡＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ高配当４０ <532A> 、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> 、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> 、ＮＺＡＭ ＲＥＩＴ指数（２・５・８・１１月決算型） <530A> など8銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> 、上場インデックスファンド日経銀行株１０ <540A> 、ｉシェアーズユーロ建て投資適格社債ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2623> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ米国投資適格社債 <2554> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ 除く金融（ヘッジあり） <491A> など39銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> が23.76％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が8.85％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 農産物上場投資信託 <1687> が4.82％高、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が4.69％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が4.65％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は18.01％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は10.00％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は9.82％安、ステート・ストリート ゴールド（為替ヘッジあり） <448A> は9.30％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> は9.09％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1790円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1541億9600万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金995億7300万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が325億2400万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が293億4600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が184億300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が108億5200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が108億3800万円の売買代金となった。



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