【スタバ新作】3種のストロベリービバレッジ誕生 春シーズン第2弾は3月25日から
【モデルプレス＝2026/03/23】スターバックス コーヒー ジャパンは、春シーズンの第2弾として『ストロベリー シュークリーム フラペチーノ』『スターバックス ストロベリー フラペチーノ』『ストロベリー＆パッション ソルベ ティー』を3月25日より全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）にて発売する。
【写真】スタバ、シュークリームをイメージした新フラペチーノ
『ストロベリー シュークリーム フラペチーノ』は、シュークリームを思わせるこんがり香ばしいクランチ食感に、ストロベリーの甘酸っぱさを合わせた、春気分がふくらむ1杯。鮮やかなストロベリーの色合いと、カスタードクリームを思わせるまろやかなクリーム色が重なり、見た瞬間から気持ちが明るくなるようなポップな印象に仕上げている。ストロベリーソースの華やかな香りと味わいに、カスタードフレーバーホイップやシュー生地風クランチを重ねることで、シュークリームのようなコクと満足感がしっかり感じられる。ひと口ごとに広がる甘酸っぱさとまろやかさが、新しい季節への高揚感をいっそう引き上げる。
『スターバックス ストロベリー フラペチーノ』は、ストロベリーの果実感とミルクの組み合わせによるまろやかな甘さが楽しめ、春から夏にかけての定番として親しまれている1杯。スターバックスオリジナルのストロベリーソースの甘酸っぱさとミルクのコントラストが生み出すハーモニーは、長く愛され続ける理由の1つ。バリスタが仕上げる際にカップの中でマーブル状に重なるピンク色の層は見た目にも華やかで、味わいにおいても飲む度に違った印象を与える。赤く鮮やかな見た目と華やかな香りが、いちごの季節をより一層盛り上げる。
『ストロベリー ＆ パッション ソルベ ティー』は、甘酸っぱいストロベリーの風味を、パッションティーの爽やかですっきりとした味わいで楽しめる1杯。ソルベ ティーならではのひんやりとした口当たりに、果実の華やかな酸味が重なり、春の午後に気分をリフレッシュしたいときにぴったり。ソルベ ティーならではの清涼感が、春の日差しの中で過ごすひとときをいっそう心地よいものにしてくれる。（modelpress編集部）
『ストロベリー シュークリーム フラペチーノ』 Tallサイズのみ
＜お持ち帰りの場合＞717円 ＜店内利用の場合＞730円
※シュークリームをイメージした商品
『スターバックス ストロベリー フラペチーノ』 Tallサイズのみ
＜お持ち帰りの場合＞678円 ＜店内利用の場合＞690円
『ストロベリー＆パッション ソルベ ティー』 Tallサイズのみ
＜お持ち帰りの場合＞628円 ＜店内利用の場合＞640円
※TEAVANA アイスティー（パッション）を使用
販売期間：2026年3月25日（水）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スタバ、シュークリームをイメージした新フラペチーノ
◆スタバ、3種のストロベリービバレッジ誕生
『ストロベリー シュークリーム フラペチーノ』は、シュークリームを思わせるこんがり香ばしいクランチ食感に、ストロベリーの甘酸っぱさを合わせた、春気分がふくらむ1杯。鮮やかなストロベリーの色合いと、カスタードクリームを思わせるまろやかなクリーム色が重なり、見た瞬間から気持ちが明るくなるようなポップな印象に仕上げている。ストロベリーソースの華やかな香りと味わいに、カスタードフレーバーホイップやシュー生地風クランチを重ねることで、シュークリームのようなコクと満足感がしっかり感じられる。ひと口ごとに広がる甘酸っぱさとまろやかさが、新しい季節への高揚感をいっそう引き上げる。
『ストロベリー ＆ パッション ソルベ ティー』は、甘酸っぱいストロベリーの風味を、パッションティーの爽やかですっきりとした味わいで楽しめる1杯。ソルベ ティーならではのひんやりとした口当たりに、果実の華やかな酸味が重なり、春の午後に気分をリフレッシュしたいときにぴったり。ソルベ ティーならではの清涼感が、春の日差しの中で過ごすひとときをいっそう心地よいものにしてくれる。（modelpress編集部）
◆商品概要
『ストロベリー シュークリーム フラペチーノ』 Tallサイズのみ
＜お持ち帰りの場合＞717円 ＜店内利用の場合＞730円
※シュークリームをイメージした商品
『スターバックス ストロベリー フラペチーノ』 Tallサイズのみ
＜お持ち帰りの場合＞678円 ＜店内利用の場合＞690円
『ストロベリー＆パッション ソルベ ティー』 Tallサイズのみ
＜お持ち帰りの場合＞628円 ＜店内利用の場合＞640円
※TEAVANA アイスティー（パッション）を使用
販売期間：2026年3月25日（水）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
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