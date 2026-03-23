Snow Man目黒蓮、理想の将来像「イケてるおじさんになりたい」 『25ans』でメンバーとの交流も明かす
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮（29）が、27日発売の『25ans（ヴァンサンカン）』（ハースト婦人画報社）特別版の表紙を飾る。
【写真】かわいい（笑）独特なポーズで悩む目黒蓮
表紙と中面8ページの特集に登場する。時代を超えて愛されるジュエリーを纏い、インタビューでは、新たなステージへと踏み出す「いまの心境」をトーク。変化を恐れず前に進み続ける姿勢や、周囲への感謝、そして読者への温かなメッセージなどと語った。
また、プライベートな素顔を覗かせる一問一答にも挑戦。「岩本（照）くんにしょっちゅう、“グラッツィエ”と話しかけています」などとメンバーとの微笑ましい交流や、「周囲の人や家族を大切にする、イケてるおじさんになりたい」という理想の将来像なども明かした。
なお、同号の通常版カバーは、俳優の浜辺美波。インタビューでは、年齢を重ねて演じる役の幅が広がったと語り、出演中の映画や大河ドラマでのエピソードに加え、プライベートで愛用しているものなども紹介する。
【写真】かわいい（笑）独特なポーズで悩む目黒蓮
表紙と中面8ページの特集に登場する。時代を超えて愛されるジュエリーを纏い、インタビューでは、新たなステージへと踏み出す「いまの心境」をトーク。変化を恐れず前に進み続ける姿勢や、周囲への感謝、そして読者への温かなメッセージなどと語った。
なお、同号の通常版カバーは、俳優の浜辺美波。インタビューでは、年齢を重ねて演じる役の幅が広がったと語り、出演中の映画や大河ドラマでのエピソードに加え、プライベートで愛用しているものなども紹介する。