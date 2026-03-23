J1百年構想リーグ地域リーグ第8節 川崎F 0（0-1）5 横浜FM

15:03キックオフ MUFGスタジアム 入場者数 50,275人

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調子の出ない両チームの戦いは、より脆さを見せたほうのチームが負けになった。川崎が0-5で敗れたのはJ2時代の2002年7月10日。遙か昔の話で、しかもアウェイゲーム。ホームでの5点差以上はまだなかった。逆に横浜FMが横浜M時代まで含めて、アウェイで5点差以上で勝ったリーグ戦は2018年7月18日、仙台を相手に8-2の勝利を収めている。だがこちらも8年前。つまり、そんな滅多にない試合が起きたということだ。

5点とも横浜FMの素晴らしい粘りのおかげだと言える。一方で、川崎の守備はどれもあまりに厳しさを欠いた。圧倒的な力で川崎が優勝したときの、ボールを相手に触らせないくらい保持し、何本もパスをつないで相手を崩すスタイルが取れないのならば、守備の方法をもっと変えなければいけないのは間違いない。川崎の選手自身が戦っているのは、昔の川崎のイメージなのかもしれない。