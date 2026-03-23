注文停止中の超人気「高級ミニバン兄弟」がいよいよ受注復活!?

2024年12月に一部改良を施したトヨタの人気高級ミニバン「アルファード」と「ヴェルファイア」が、今夏さらなるアップデートをされるとの情報が入ってきました。

一体どのような変更が加えられるのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「アルファード」“最安”仕様の「シンプルすぎる内装」です！ 画像で見る（30枚以上）

トヨタの高級ミニバンとして圧倒的な人気を誇る両車ですが、元々は販売チャンネルの違いから、別々の車名を与えられた兄弟車です。

1990年代、ミニバン市場は商用車の系譜から派生したクルマが数多くありました。そこへ、商用車ベースとは一線を画す存在のラグジュアリーな高級ミニバンとして登場したのが、2002年に発売された初代アルファードです。

当時、販売店の違いにより「トヨペット店」向けに「アルファードG」が、「ビスタ店」（のちに「ネッツ店」）向けに「アルファードV」がそれぞれ設定されています。

2008年にフルモデルチェンジし、この時兄弟車となるヴェルファイアが誕生しています。トヨペット店向けをアルファードとし、ネッツ店向けとしてヴェルファイアが販売されていたのです（一部エリアを除く）。

2015年には3代目となり、それぞれ特徴的な顔つきをした高級大型サルーンへと進化を遂げたことで、さらなる市場の拡大を図りました。そして現行型は、2023年に登場しています。

現行モデルでも両者のフロントマスクには大きな違いがあり、アルファードは立体的な大型グリルを採用した高級感で勝負。

一方ヴェルファイアは、水平基調のグリルでスポーティさを演出しています。

パワーユニットにも違いがあり、ガソリン車では2.5リッター自然吸気エンジンを採用するアルファードと、高出力な2.4リッターターボエンジンを搭載するヴェルファイアというように、それぞれの個性に合わせてエンジンも変えられているのです。

国内の高級ミニバン市場では、この両者に敵う者はいないという「トヨタ一強」状態が続いていますが、今夏さらなるアップデートを施し、もはや敵なしの状態へと進化するでしょう。

気になるアップデートの中身を見ていきます。

一部ディーラーからの情報では、内装では、シルバー加飾が施されている部分を、より高級感のあるブロンズへと変更するようです。

またサスペンションの見直しにより、走行性能の向上と乗り心地のアップが期待できます。

さらに、前回の改良で追加された510万円（2WD・消費税込み）最廉価グレード「ハイブリッドX」が、今回の改良で廃止される模様です。

変わって登場するのが「ハイブリッドG」という新グレードで、これが実質的なアルファードのエントリーモデルとなる模様です。

その他、ボディカラーの小規模な変更や、「ランドクルーザー300」などでも採用されているマイカー始動ロック（My TOYOTAアプリから操作可能）を採用し、増え続ける車両盗難にも対策を講じてきました。

また、スマートキー所持者の位置を高精度に認識し、車両付近にいない場合のスマートエントリーシステムを制御する、スマートキーと測距システムも装備される予定です。

ランクルシリーズ同様に、自動車盗難の多いアルファード・ヴェルファイアにおいて、セキュリティシステムのアップデートは急務でしたが、今回の改良で対応が進むでしょう。

※ ※ ※

デビューから丸3年が経過したアルファード／ヴェルファイア一部改良モデルの発表・発売は、2026年6月頃と予想されます。同時に受注停止の措置も解除され、新車の注文が行えるようになるはずです。

アルファード／ヴェルファイアの新車を狙っている人は、この時期がまたとないチャンスとなります。

今からトヨタディーラーと密に連絡を取り合いながら、登場の時期を待ちましょう。