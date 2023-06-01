4月10日 発売予定 【サンリオキャラクターズ Mocchi-Mocchi- ぬいぐるみS ポムポムヒーロー】 価格：2,860円 【サンリオキャラクターズ ぴょこりん ポムポムプリン】 価格：3,960円 【サンリオキャラクターズ Mocchi-Mocchi- チェーンストラップマスコット ポムポムヒーロー】 価格：2,420円

「サンリオキャラクターズ Mocchi-Mocchi- ぬいぐるみS ポムポムヒーロー」

タカラトミーアーツは、ぬいぐるみ「サンリオキャラクターズ Mocchi-Mocchi- ぬいぐるみS ポムポムヒーロー」およびマスコット「サンリオキャラクターズ Mocchi-Mocchi- チェーンストラップマスコット ポムポムヒーロー」を4月10日に発売する。価格はぬいぐるみS ポムポムヒーローが2,860円、チェーンストラップマスコット ポムポムヒーローが2,420円。

サンリオのキャラクター、ポムポムプリンは今年2026年4月に30周年を迎える。今回、ポムポムプリン30周年を記念したヒーローデザインのぬいぐるみとチェーンストラップマスコットが登場する。

同日、「サンリオキャラクターズ ぴょこりん ポムポムプリン」も発売される。価格は3,960円。

「サンリオキャラクターズ Mocchi-Mocchi- ぬいぐるみS ポムポムヒーロー」

価格：2,860円

通常より細かな綿と伸縮性に優れた生地を使用した、触り心地の良いぬいぐるみシリーズ「Mocchi-Mocchi-」に、ポムポムプリン30周年を記念したヒーローデザインのぬいぐるみが登場。230×200×90mm（幅×高さ×奥行）と、大きすぎないサイズでインテリアに並べられるほか、持ち運びもできる。

「サンリオキャラクターズ Mocchi-Mocchi- チェーンストラップマスコット ポムポムヒーロー」

価格：2,420円

「Mocchi-Mocchi-」シリーズのチェーンストラップ付きマスコット。モチモチした肌触りが気持ち良く、癒される手のひらサイズのぬいぐるみで、アクセントについたアクリルチャームがポイントになっている。サイズは175×155×70mm（幅×高さ×奥行）。

「サンリオキャラクターズ ぴょこりん ポムポムプリン」

価格：3,960円

足を押すと右手や左手がぴょこぴょこかわいく動く、電池の要らないぬいぐるみ。子供と一緒に遊べたり、あやしたりすることもできる。サイズは250×340×145mm（幅×高さ×奥行）。

(C) 2026 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO.L660317