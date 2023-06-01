ポムポムプリンが4月で30周年！ヒーローデザインのぬいぐるみとマスコットが登場電池なしで両手がかわいく動くぬいぐるみも
「サンリオキャラクターズ Mocchi-Mocchi- ぬいぐるみS ポムポムヒーロー」
タカラトミーアーツは、ぬいぐるみ「サンリオキャラクターズ Mocchi-Mocchi- ぬいぐるみS ポムポムヒーロー」およびマスコット「サンリオキャラクターズ Mocchi-Mocchi- チェーンストラップマスコット ポムポムヒーロー」を4月10日に発売する。価格はぬいぐるみS ポムポムヒーローが2,860円、チェーンストラップマスコット ポムポムヒーローが2,420円。
サンリオのキャラクター、ポムポムプリンは今年2026年4月に30周年を迎える。今回、ポムポムプリン30周年を記念したヒーローデザインのぬいぐるみとチェーンストラップマスコットが登場する。
同日、「サンリオキャラクターズ ぴょこりん ポムポムプリン」も発売される。価格は3,960円。
「サンリオキャラクターズ Mocchi-Mocchi- ぬいぐるみS ポムポムヒーロー」
価格：2,860円
通常より細かな綿と伸縮性に優れた生地を使用した、触り心地の良いぬいぐるみシリーズ「Mocchi-Mocchi-」に、ポムポムプリン30周年を記念したヒーローデザインのぬいぐるみが登場。230×200×90mm（幅×高さ×奥行）と、大きすぎないサイズでインテリアに並べられるほか、持ち運びもできる。
「サンリオキャラクターズ Mocchi-Mocchi- チェーンストラップマスコット ポムポムヒーロー」
価格：2,420円
「Mocchi-Mocchi-」シリーズのチェーンストラップ付きマスコット。モチモチした肌触りが気持ち良く、癒される手のひらサイズのぬいぐるみで、アクセントについたアクリルチャームがポイントになっている。サイズは175×155×70mm（幅×高さ×奥行）。
「サンリオキャラクターズ ぴょこりん ポムポムプリン」
価格：3,960円
足を押すと右手や左手がぴょこぴょこかわいく動く、電池の要らないぬいぐるみ。子供と一緒に遊べたり、あやしたりすることもできる。サイズは250×340×145mm（幅×高さ×奥行）。
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