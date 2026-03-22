Instagramで話題になっているのは、男の子を守ろうとするわんこの姿。人間みたいな表情は記事執筆時点で50万回を超えて表示されており、「息子を守る母の顔」「見てたら涙出てきた」「なんという信頼関係」などのコメントの他、2万4000件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：息子を『大きな声で叱ってしまった』結果→大型犬に助けを求めて…母親に見せた『激怒の表情』】

息子を叱ったら、大型犬に助けを求めて…

Instagramアカウント「kinako_3bros」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『きなこ』ちゃんとの暮らしを紹介しています。

この日、投稿主の家では、兄弟喧嘩が勃発していたそうです。全員が眠気の限界に達しており、イライラがぶつかった結果のイザコザでした。あまりにヒートアップしたため、大きな声で叱ったという投稿主さん。

息子さんは、投稿主さんに怒られて悲しくなってしまったようです。うなだれるように泣き始めたといいます。そこにやってきたのが、きなこちゃん。息子さんをなぐさめるように寄り添い、ぎゅっと抱きしめさせたのでした。

まさかの表情に感嘆！！

息子さんにぴったりと寄り添い、「大丈夫だよ」と励ますきなこちゃん。しばらくすると、そもそもなぜ泣いているかを察し始めたといいます。投稿主さんを睨みつけて、「うちの子に何してるの…！」と言わんばかりに敵意を向けてきたそうです。

もちろん、普段のきなこちゃんはゴールデンレトリバーらしい朗らかな性格。しかし、大好きな息子さんを泣かされて、このときばかりは投稿主さんを許せなかったのかもしれません…！

きなこちゃんの怒りはしばらく続いたそう。鋭い目で投稿主さんを睨みつけるきなこちゃんの姿に、次男への愛がひしひしと伝わるのでした。

この投稿には「次男くんの味方ですね」「想像以上に怒ってた！」「そんなに寄り添ってくれるの！？」などの温かなコメントが寄せられています。

頼もしいリーダー！？

別の日にも、友達と喧嘩した息子さんを励ますきなこちゃんの姿が紹介されました。心配そうに息子さんを覗き込むきなこちゃんは、まるで本当の母親のよう。息子さんも、そんなきなこちゃんにぎゅっと抱き着いていたといいます。

また、投稿主さんの家には、他にも息子さんがいるそう。男の子ばかりの兄弟ですが、一番頼もしいのはきなこちゃんなのだとか。愛にあふれたきなこちゃんは、兄弟にとって癒しのような存在なのかもしれませんね。

きなこちゃんの日常はInstagramアカウント「kinako_3bros」の他の投稿からチェックすることができます！ぜひご覧になってみてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「kinako_3bros」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。