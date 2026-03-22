京都発ガールズバンド「丸竹夷」　高校在学中に全国ツアー　新曲はサッカーU-17大会テーマソングに

京都発の3ピースロックバンド・丸竹夷（まるたけえびす）が、このたび、ラジオ番組に出演。結成のきっかけや話題となったSNS動画、最新曲について語った。

左から、パーソナリティーの近藤夏子、「丸竹夷」ベースの莉音、ギター＆ボーカルの姫花、ドラムの紅留美、タケモトコウジ

丸竹夷は、ギター＆ボーカルの姫花、ベースの莉音、ドラムの紅留美からなる同級生3人組で、2024年3月に正式結成した京都発のガールズロックバンド。バンド名は、京都の通り名を覚える“わらべ歌”に由来しており、「京都を代表するバンドになりたい」という思いが込められているという。

丸竹夷が大きな注目を集めたきっかけは、学校の廊下で撮影したCOMPLEX『BE MY BABY』のMVを再現した動画だった。SNSに投稿された動画は1.6万リツイート、9万以上のいいね、表示回数1000万回超を記録。

当時は学校内でも話題となっていたそうで、メンバーによると、「生徒が教室まで見にきたり、写真を撮ってほしいと言われたりすることもあった」という。

その勢いのまま、2024年9月には自主レーベル・押御池響盤からファーストシングル『はむはむGX』でデビュー。ミュージックビデオは100万回再生を突破し、限定CDは1か月で2000枚を売り上げるヒットに。タワーレコード京都店では、週間チャートで1位を記録した。

高校在学中の2025年には、ファーストフルアルバム『丸竹夷』をリリース。結成から1年足らずで京都劇場でのホールワンマンライブ2DAYSを成功させるなど、異例のスピードで活動の幅を広げてきた。

現在は、全国47都道府県ツアー「京炎一閃」を開催中。関西では、4月15日（水）にLIVE SQUARE 2nd LINE（大阪府）、5月8日（金）に神戸VARIT.（兵庫県）でのライブを予定しており、ツアーファイナルとして名古屋・東京・京都でのワンマンライブも決定している。

最新曲『BPO』は、2月27日（金）に配信リリースされた。これまでは、姫花が作曲、莉音が作詞を担当することが多かったが、今回は3人で制作したという。

同楽曲は、U-17世代の国際大会「サニックス杯 国際ユースサッカー大会」「サニックス杯U-17女子サッカー大会」のテーマソングに起用されている。

結成からわずか数年で全国ツアーに挑む、丸竹夷。SNSからはじまった快進撃は、次世代ロックシーンの新たな存在としてさらに注目を集めている。



※ラジオ関西『Clip月曜日』より