乃木坂46が、41thシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のリリースに先駆け、先行配信を開始した。あわせて、MVも公開した。

今回のMVは、“現実世界”と“虚構世界”を行き来する映像になっているという。艶やかな舞台のバックヤードに加え、まるで博物館のような夢の中を表現した世界観と、退廃的でどこか不気味な雰囲気すら漂う”虚構世界”とは対照的に、ラストシーンでの屋上でメンバーが踊る”現実世界”では、強風の中、朝日を背に舞い踊るメンバーの力強い表情が目に飛び込んでくる作品に仕上がっているとのことだ。監督は「制服のマネキン」「シンクロニシティ」などを手掛ける池田一真が務め、「Monopoly」以来のタッグとなった。

また、センターを務めた5期生の池田瑛紗は見どころとしてMVの冒頭のシーンを上げ、「ノーカットでメンバー全員を映し出す撮影で、演技などもあり、すごく印象的なシーンになっていると思います」と述べている。

いよいよ最新シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のリリースが近づく中、5月19日〜21日に東京ドームにて＜14th YEAR BIRTHDAY LIVE＞、そして6月からは全国8都市18公演の＜真夏の全国ツアー 2026＞を開催する。

◾️41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

2026年4月8日（水）CDリリース

CD購入：http://nogizaka46.lnk.to/20260408_41stSingle_CD ▼先行配信

https://nogizaka46.lnk.to/saigonikaidanwokakeagattanowaitsuda TYPE-A TYPE-B TYPE-C TYPE-D 通常盤 【Blu-ray付き】

初回仕様限定盤TYPE-A / SRCL-13660〜13661 / \2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-B / SRCL-13662〜13663 / \2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-C / SRCL-13664〜13665 / \2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-D / SRCL-13666〜13667 / \2,000（税込） ▼初回仕様限定盤・封入特典

応募特典シリアルナンバー封入

メンバー生写真1枚封入（各TYPE別35種より1枚ランダム封入） 【通常盤/CDのみ】

通常盤 / SRCL-13668 / \1,200（税込）

◾️LIVE Blu-ray＆DVD 『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』

2026年5月13日（水）リリース

購入：https://nogizaka46.lnk.to/13thYEARBIRTHDAYLIVE_PKG 【Blu-ray】

完全生産限定盤 SRXL-640〜642 / \25,300（税込）

通常盤 SRXL-643 / \9,680（税込）

通常盤 SRXL-644 / \9,680（税込）

【DVD】

完全生産限定盤 SRBL-2450〜2454 / \23,100（税込）

通常盤 SRBL-2455~2456 / \8,580（税込）

通常盤 SRBL-2457~2458 / \8,580（税込）

◾️ライブ情報 ◆＜CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026＞

2026年4月3日 神奈川県・Kアリーナ横浜 ◆＜14th YEAR BIRTHDAY LIVE＞

2026年5月19日・20日・21日 東京都・東京ドーム ◆＜真夏の全国ツアー2026）

6月13日（土）・14日（日）福井県・サンドーム福井

6月24日（水）・25日（木）神奈川県・横浜アリーナ

7月4日（土）・5日（日）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

7月11日（土）・12日（日）広島県・広島グリーンアリーナ

7月15日（水）・16日(木) 大阪府・大阪城ホール

7月25日（土）・26日（日）宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ

8月8日（土）・9日（日）福岡県・マリンメッセ福岡A館

8月20日（木）・21日（金）・22日（土）・23日（日）東京都・明治神宮野球場