今しか出会えない″桜の味″！シャトレーゼが本気を出した「絶品桜スイーツ」3選

シャトレーゼでは春限定の桜スイーツが登場。定番のクリームあんみつの桜フレーバーや、桜風味のバウムクーヘンなど、春を感じる味わいの商品が揃っています。

今回は、手頃な価格で楽しめるおすすめの桜スイーツを３つ紹介します。シャトレーゼのスイーツで、春らしさを感じてみては？

桜スイーツ好きも大満足のおいしさ！

●春の桜 クリームあんみつ 桜こしあん（367円）

桜の風味を楽しめる、春限定の和スイーツです。寒天の上にフルーツやホイップクリームを合わせ、桜風味のこしあんをトッピング。やさしい甘さのあんと、さっぱりとした寒天の組み合わせで、春らしい軽やかな味わいが楽しめます。

「期間限定だからその間に絶対鬼リピする！」「毎年この時期だけのお楽しみ」「美味しい！桜葉入りの桜あんがとくに！」とSNSでも話題。ほんのり香る桜の風味がアクセントになり、見た目も華やか。和のデザートが好きな人には特におすすめの一品です。

●さくら香るふんわりブッセ（140円）

ふんわりと焼き上げたブッセ生地に、桜バタークリームとホワイトチョコガナッシュをサンドした焼き菓子です。生地は軽い口当たりで、やさしい甘さが広がる仕上がり。桜の葉の塩漬けを使ったバタークリームがほのかに香り、ホワイトチョコチップが食感のアクセントになっています。

SNSには「これは限定販売ではなく年中食べたい」「さくら香るクリームがおいし〜」といったコメントが。手頃な価格で季節の味わいを楽しめるのもうれしいポイントです。

●バウムクーヘンすこやかの樹 さくら（151円）

桜の風味を取り入れた、春限定のバウムクーヘンです。ドイツの伝統製法をベースに、何層にも丁寧に焼き重ねた生地はしっとりとした食感。桜の香りをほんのりと加え、上品な味わいに仕上げています。

「さくらの優しい味と、生地の甘さのバランスが良くて、食べる度にさくらの味が口いっぱいに広がる」「お花見しながら食べたい」とSNSでも評判です。やさしい甘さで食べやすく、コーヒーや紅茶とも相性抜群ですよ。

シャトレーゼの桜スイーツは、和菓子から焼き菓子まで幅広いラインアップがそろっています。桜の香りを楽しめるスイーツは、春ならではの季節感を味わえるのも魅力。お花見のおやつやティータイム用に、ぜひチェックしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部