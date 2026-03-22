【村田 よしみ】「初期費用ゼロ」で契約したのに、退去時に大出費…！不動産のプロが「敷金礼金ゼロ」物件を選ばない理由

引越しシーズン真っ只中。「いい物件はないかな」と検索サイトを眺めながら、こんな条件にチェックを入れていませんか？

「敷金礼金ゼロ」「初期費用ゼロ」

「新耐震基準（築浅）」

「初期費用はできるだけ安くしたい」「地震に強い新しい建物がいい」そう考えるのは当然です。ですが、不動産の現場から見ると、この分かりやすい条件だけで物件を選ぶのはかなり危険。むしろ、そこに思わぬ落とし穴が潜んでいるケースも少なくありません。

今回は、数多くの物件を案内してきた元不動産営業の視点から、検索条件の罠を回避し、本当に賢く物件を選ぶための「ウラ常識」をお伝えします。

「敷金礼金ゼロ」に潜む3つの落とし穴

初期費用を大きく抑えられる「敷金・礼金ゼロ（ゼロゼロ物件）」。

引越し費用を節約したい人にとってはとても魅力的に見えますが、目先の安さだけで飛びつくのは危険です。トータルで見ると、必ずしも得とは言えないケースがあるからです。

まず知っておきたいのが、退去時のリスクです。

?退去時の実費請求リスク

そもそも敷金とは、家賃の滞納や退去時の原状回復費用に備えて預けておくお金です。退去時にクリーニング代や修繕費用が発生した場合は、まず敷金から精算されます。

しかし、敷金がない場合、これらの費用は退去時に自分で直接支払うことになります。

想像してみてください。次の引っ越しで新居の敷金・礼金や仲介手数料を払うタイミングで、旧居の退去費用まで何万円も請求されたらどうでしょうか。何かと物入りの時期に出費が重なるのは、なかなか厳しいものです。

国民生活センターの「賃貸住宅の『原状回復』トラブルにご注意」によると、2021年度の賃貸住宅に関する消費生活相談は3万5800件にのぼります。そのうち原状回復に関する相談は毎年1万3000〜4000件程度と全体の約4割を占めており、いかに身近なトラブルであるかがわかります。

?短期解約違約金のリスク

さらに注意したいのが「短期解約違約金」です。

ゼロゼロ物件では、

・1年未満の解約で家賃2ヵ月分

・2年未満で1ヵ月分

といった違約金の特約が設定されていることがあります。

理由はシンプルです。大家さんは初期費用を下げた分、短期間で入居者に退去されると損をしてしまうからです。

急な転勤や、入居後に判明した近隣トラブルなどで予定より早く引っ越すことになった場合、この違約金によって結果的に割高になってしまうケースもあります。

?そもそも「住む人を選びにくい物件」の可能性もある

もう一つ見落とされがちなポイントがあります。最初から「敷金礼金ゼロ」に設定されている物件は、オーナーが空室に困っている可能性があるということです。

もちろん、単純に築年数が古い、設備が少し古い、といった理由なら問題ありません。ですが、中には「初期費用の安さ」が強い呼び水になっている物件もあります。

ゼロゼロ物件はできるだけお金をかけずに入居したいという人が集まりやすいため、入居者の属性にばらつきが出やすい傾向があります。すべての物件がそうとは限りませんが、生活時間帯が合わない、ゴミ出しなどのマナー面でストレスがある、騒音トラブルが起きるといったことは十分ありえます。

そうなると、せっかく初期費用を抑えて入居しても落ち着いて住めず、早めの住み替えを考えなければならなくなるかもしれません。安さだけで選ぶと、こうした住み心地のリスクを見落としやすいのです。

初期費用を抑えるなら「敷金」ではなく「礼金」を交渉する

では、初期費用を少しでも抑えたい場合、どうすればいいのでしょうか。

元不動産営業の立場から言うと、最初からゼロゼロ物件を探すより、敷金礼金1ヵ月の物件で礼金を交渉するほうが安心です。

前述の通り、敷金をゼロにすると退去時の費用を自分で直接支払うことになります。初期費用を抑えたいからといって最初に敷金まで削ってしまうと、後で負担が大きくなる可能性があります。

一方で、礼金は性質が異なります。礼金は、戦後の住宅不足の時代に生まれた「大家さんへの謝礼金」という慣習が今も残っているだけのものです。

退去時に戻ってくることはなく、借主にとっては払えばそのまま戻らない単なる出費です。逆に言えば、ただのお礼の慣習であるため、支払わなくても入居後のデメリットはほとんどありません。

そのため、初期費用を抑えたい場合は、退去時の実費請求リスクが高まる敷金をゼロにするより、礼金を減額してもらえないか相談するほうが現実的です。

敷金は残しつつ礼金だけ交渉する。この形のほうが、退去費用のリスクを抑えつつ初期費用も軽くでき、最初からゼロゼロ物件に絞って探すより、選べる物件の幅も広がります。

長い目で見ると、そのほうが安心して住める部屋に出会いやすいのです。

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【つづきを読む】「旧耐震はダメ」と切り捨てると損をする…元不動産営業が明かす「本当に地震に強い物件」の見分け方

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