プレミアリーグ 25/26の第31節 エバートンとチェルシーの試合が、3月22日02:30にエバートン・スタジアムにて行われた。

エバートンはベト（FW）、イリマン・ヌジャイ（FW）、キアナン・デューズバリーホール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するチェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、ペドロ・ネト（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF）らが先発に名を連ねた。

33分に試合が動く。エバートンのジェームズ・ガーナー（MF）のアシストからベト（FW）がゴールを決めてエバートンが先制。

ここで前半が終了。1-0とエバートンがリードしてハーフタイムを迎えた。

チェルシーは後半の頭から選手交代。マロ・ギュスト（DF）からアレハンドロ・ガルナチョ（FW）に交代した。

57分、チェルシーが選手交代を行う。ロメオ・ラビア（MF）からアンドレイ・サントス（MF）に交代した。

62分エバートンが追加点。イドリサ・ゲイ（MF）のアシストからベト（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

71分、チェルシーが選手交代を行う。ペドロ・ネト（FW）からエステバン（FW）に交代した。

76分エバートンが追加点。ベト（FW）のアシストからイリマン・ヌジャイ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、エバートンが3-0で勝利した。

なお、チェルシーは69分にアレハンドロ・ガルナチョ（FW）、87分にウェスレー・フォファナ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-22 04:30:16 更新