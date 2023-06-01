劇場アニメ「ルックバック」が、本日3月22日23時からNHK総合にて放送される。

「ルックバック」は、藤本タツキ氏が描いた青春物語を原作とした劇場アニメーション作品。2024年6月に公開され、第48回日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞を受賞した。今回、地上波初放送となる。

本作の監督・脚本・キャラクターデザインは、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破」や「借りぐらしのアリエッティ」、「風立ちぬ」など、数多くの劇場作品に主要スタッフとして携わってきた押山清高氏が務めている。

【あらすじ】

学年新聞で4コママンガを連載している小学4年生の藤野。クラスメートから絶賛され、自分の画力に絶対の自信を持つ藤野だったが、ある日の学年新聞に初めて掲載された不登校の同級生・京本の4コママンガを目にし、その画力の高さに驚愕する。以来、脇目も振らず、ひたすらマンガを描き続けた藤野だったが、一向に縮まらない京本との画力差に打ちひしがれ、マンガを描くことを諦めてしまう。

しかし、小学校卒業の日、教師に頼まれて京本に卒業証書を届けに行った藤野は、そこで初めて対面した京本から「ずっとファンだった」と告げられる。

マンガを描くことを諦めるきっかけとなった京本と、今度は一緒にマンガを描き始めた藤野。2人の少女をつないだのは、マンガへのひたむきな思いだった。しかしある日、すべてを打ち砕く事件が起きる……。

(C) 藤本タツキ／集英社 (C) 2024「ルックバック」製作委員会