ステラボーテの美顔器が進化♡NIR搭載で叶える透明感美肌ケア

自宅で手軽に本格ケアを叶えたい女性に朗報です。ビューティブランド「ステラボーテ」から、ムダ毛ケアと美肌ケアを同時に叶える進化系美顔器が登場。話題の新技術「NIR」を搭載し、これまで以上にやさしく効率的なケアが可能に。忙しい毎日でも続けやすい、次世代のセルフケアアイテムに注目です♡

IPL×NIRで叶える次世代美肌

新たに搭載されたNIR（近赤外線）は、なめらかでハリのある肌へ導く注目の技術。従来のIPL（ムダ毛ケア）と組み合わせることで、ムダ毛ケアと美肌ケアを同時に実現します。

さらにグリーンLEDがキメを整え、輝くような透明感のある肌*へ。2つの光を使い分けることで、より効率的なケアが可能です。

*超透明な肌：キメが整うことによる肌の見え方。

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ハイスペックな進化ポイント

トリプルパルス方式により、一度の照射を3回に分けて刺激を軽減しながら高出力を実現。最大25ジュール（従来比約130％）のパワーと、最速0.10秒のスピードで全身ケアは約3分*と時短も叶います。

さらに照射面積は3.5㎠へ拡大し、効率的なケアをサポート。クールダウンモードも新搭載され、照射後の肌をやさしく冷却します。

*照射レベル1の時

1台4役の便利さとデザイン性

ムダ毛ケア、美肌ケア、NIRケア、クールダウンの4役を1台で完結。オートクリーン機能付きで常に清潔に保てるため、家族やパートナーとシェアしやすいのも魅力です。

インテリアになじむスタイリッシュなデザインで、使いたいときにすぐ手に取れる手軽さもポイント。毎日のケアをより快適にしてくれます。

IPL&NIR光美容器 PRO



価格：78,000円（税込）

カラー：ルミナスホワイト／ミスティグレー（全2色）

自宅で叶えるサロン級ケア♡

「IPL&NIR光美容器 PRO」は、忙しい現代女性のために生まれた頼れる美顔器。ムダ毛ケアと美肌ケアを同時に叶えながら、やさしい使い心地と時短を実現しています。

自分らしい美しさを大切にしたい方にぴったりの一台。毎日のセルフケアを、ワンランク上の特別な時間へと変えてみてはいかがでしょうか♪