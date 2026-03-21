【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第6話「怪盗フェイド登場」あらすじ 喜輝と寿はエムを助けることができるのか？
“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の第6話「怪盗フェイド登場」が22日に放送される。
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第6話「怪盗フェイド登場」予告
多元地球Ι5109の喜輝（角心菜）と寿（谷田ラナ）は、買い出しをしている最中、逃避行中のフワレ（永山よう）とエム（照井野々花）の母娘に出会う。そこへ二人を追う怪盗フェイド（磯野亨）が現れ、寿は二人を守るために激しく戦う。
そのさなかエモルギアが暴走し、エムが大ピンチ！怜慈（長田光平）も次元を超えて加勢するなか、喜輝と寿は、エムを助けることができるのか…？
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第6話「怪盗フェイド登場」予告
多元地球Ι5109の喜輝（角心菜）と寿（谷田ラナ）は、買い出しをしている最中、逃避行中のフワレ（永山よう）とエム（照井野々花）の母娘に出会う。そこへ二人を追う怪盗フェイド（磯野亨）が現れ、寿は二人を守るために激しく戦う。
そのさなかエモルギアが暴走し、エムが大ピンチ！怜慈（長田光平）も次元を超えて加勢するなか、喜輝と寿は、エムを助けることができるのか…？