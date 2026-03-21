神村学園が2-0で横浜に勝利…3回に流れた応援歌が話題

新たな“魔曲”が誕生か。第98回選抜高校野球大会は20日、大会第2日が行われ、第2試合で神村学園（鹿児島）が昨春の選抜大会王者・横浜（神奈川）に2-0で勝利した。唯一得点が生まれた3回には、野球応援ではあまり聞きなれない応援歌が流れ、「逆に何で今までなかったんだろ」「これはいいな」と反響を呼んでいる。

一塁側スタンドから重低音が響き渡った。3回の攻撃でチャンスを作った神村学園は、お馴染みともいえるドヴォルザークの「新世界より」を披露した。続いて流れたのが、「ゴジラのテーマ」だ。

重低音から始まるイントロ。スタンドは一度静寂し、その後一気に盛り上がりを見せた。応援団の後押しもあり、この回で神村学園は田中翔大外野手（3年）の適時二塁打で先制すると、4番の川崎怜央外野手（3年）の犠飛で追加点を奪った。

新たに“爆誕”した名曲にファンも注目。「何故か威圧感ある」「更にカッコいい曲が出てきた」「意外にも野球で使われてなかったんだ」「イントロの威圧感半端ないね」「まじハマりそう」「これは凄い」「カッコヨス」と絶賛の声が寄せられている。（Full-Count編集部）