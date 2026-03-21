元五輪アスリートが意外な最新姿を見せた。

２０日までにインスタグラムを更新したのは、２０１０年バンクーバー五輪代表のプロスノーボーダー・国母和宏。ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子ビッグエア金メダルの村瀬心椛（ここも）と、村瀬の妹・由徠（ゆら）との２ショットをそれぞれアップし、「推しの２人です ２人ともおめでとう」と祝福したことを報告。由徠は２月に行われたスノーボード・ビッグエア全日本選手権で初優勝している。

バンクーバー五輪で公式ウェアのズボンを下げてはく「腰パン」が騒動になり、その後の会見での「ちっ、うるせーな」「反省してま〜す」が話題になった国母だが、別人のように穏やかな表情でニッコリ。

フォロワーは「お二人とも伝説です！」「熱すぎる」「スノボ界のＢＯＳＳ」「レジェンドがレジェンドをうむ」「アニキうれしいですね」「二人ともカッコいい」「国母さんとその上の世代が築き上げた日本のスノーボードがやっと世界一までたどり着けましたね」などの声を寄せ、心椛も「私たちのボス」とコメントを書き込んでいた。

国母は０９年１１月に智恵夫人と結婚し、１男２女の父に。インスタグラムでは地元・北海道で子どもたちと過ごすショットも多数投稿している。現在はアパレルブランドのモデルや農業、映像作品など様々な分野に携わっている。