快適な移動は「お互い様」の精神から

リーズナブルな移動手段として定着している夜行バスですが、車内という密閉された公共空間ゆえに、乗客同士のトラブルが絶えません。

なかでも不慣れな人が無意識に「うっかり」やってしまいがちな行動が、周囲に多大なストレスを与えてしまうケースが目立ちます。

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夜行バスを快適に過ごすために知っておきたいマナーと、近年の車両進化の背景をあわせて詳しく解説します。

日本の長距離移動を支える夜行バスの歴史は、1960年代に登場した東名高速道路の全線開通に伴うハイウェイバスの運行開始まで遡ります。

当初は移動効率を重視した4列シートが主流でしたが、1980年代後半から1990年代にかけての高速バスブームにより、3列独立シートを備えた豪華車両が登場しました。

さらに2012年の新高速乗合バス制度への移行を経て、現在では個室タイプや大型のレッグレストを備えたハイエンドモデルまで、多彩なラインナップが揃っています。

しかしどれほど車両が進化したとしても、狭い空間を他者と共有するという夜行バスの本質は変わりません。そこで避けて通れないのが乗客同士のマナー問題です。

なかでも最もトラブルに発展しやすいのが、座席のリクライニング操作です。

夜行バスのシートは深いリクライニング角度を誇るモデルが多く、最大まで倒すと後席のスペースを大幅に圧迫します。

運行会社の規定では自由に使用できる権利があるとされていますが、急に倒したり、一言も断りなく全開にしたりすることは、後席の乗客にとって予期せぬ衝突や圧迫感の原因となります。

トラブルを回避するためには、消灯時間前のタイミングで後ろの人に会釈をする、あるいは「倒してもよろしいですか」と一言添えるだけで、車内の空気感は劇的に改善されます。

また、近年のスマホ普及に伴い、画面からの光漏れも深刻なマナー違反として挙げられます。

消灯後の暗い車内では、スマートフォンのバックライトは想像以上に強く周囲へ届きます。

カーテンで仕切られていたとしても、隙間から漏れる光が気になって眠れないという訴えは多く、運行中にスマートフォンの使用を完全に禁止している会社も少なくありません。

あわせて注意したいのが、ビニール袋の音やイヤホンの音漏れです。静まり返った車内では、コンビニ袋をガサガサと鳴らす音や、イヤホンから漏れる高音域のノイズが、他の乗客の安眠を妨げる大きな要因となります。

また飲食物の匂いについても、たとえば高速バス大手のWILLER（ウィラー）グループは、次のようなルールを定めています。

「車内で飲食の際は、においの強いもの(アルコール含む)や、音の出るものはお控えください。また、夜行便では、消灯後の食事はお控えください」

密閉空間ゆえに、カレーやフライドチキン、肉まんといった香りや匂いの強いものは避け、周囲への配慮を怠らないことが求められます。

近年では、こうしたストレスを少しでも解消するために、完全個室型の「ドリームスリーパー」（関東バス・奈良交通）といった超豪華車両も登場しています。

1台あたりの乗客数をわずか11名程度に抑え、各座席を完全に壁で仕切ることでプライバシーを確保しています。

こうした車両の運賃は2万円前後からと高額になりますが、マナーに関する不安を解消し、移動を宿泊と同等の価値に変える試みとして支持を集めています。

一方で、一般的な3列シート車や4列シート車であっても、最新の車両には空気清浄機や遮光カーテン、USB充電ポートなどが完備され、車両自体も燃費性能も向上するなど、環境負荷の低減と快適性の両立が進んでいます。

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SNSなどにも、夜行バスのマナーについて多くの意見が寄せられています。

「リクライニングは一声かけるだけで印象が全然違う」「スマホの光は暗闇だと本当に目立つので配慮してほしい」「ビニール袋の音は意外と響くので要注意」「お互い様という気持ちが大切」「豪華バスなら気兼ねなく過ごせて快適だった」といった、実体験に基づいた切実な声や前向きなアドバイスが目立ちました。

結局のところ、夜行バスでのトラブルの多くは「お互いへの想像力」の欠如から生まれます。

自分がされて嫌なことはしないという公共マナーの基本に立ち返れば、多くのうっかりミスは防げるはずです。

乗客のためのさまざまな快適装備に加え、最新の安全技術である自動ブレーキや車線逸脱警報、ドライバー異常時対応システムなどがどれほど運転をサポートしても、車内の秩序を作るのはあくまで乗客一人ひとりの振る舞いです。

目的地に到着した際、乗客全員が笑顔でバスを降りられるような環境作りこそが、これからのバス旅に求められる真のスタンダードといえるでしょう。