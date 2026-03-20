3月19日、女優の佐々木希が自身のInstagramを更新。《最近、髪切ったんです》とヘアスタイルの変化を報告した投稿が話題になっている。ただ、ファンの関心は新たな髪型よりも別の部分に集中しているようだ……。

今回、佐々木は鎖骨あたりまであったセミロングから、切りっぱなしのボブスタイルへとイメージチェンジ。トレンド感のあるナチュラルな仕上がりで、軽やかさと洗練された印象を両立させている。投稿では静止画とともに動画も公開され、サラッとなびく新ヘアの質感まで伝わってくる。

「衣装も魅力的でした。1枚目の写真では、アイボリーカラーで合わせた、シアー素材のレイヤードデザインのドレスを着用していました。透け感のある素材からは脚のラインがほんのりと覗き、ヘルシーで柔らかな女性らしさを演出していました。軽やかな色合いで春を感じさせる装いです」（芸能ジャーナリスト）

一方で、ファンの間で特に話題となったのが4枚目のショットだったという。

「黒のジャケットにミニ丈のスカートを合わせたスタイルで、ひざ上10cm以上と思しき大胆な短さが刺激的でした。シンプルながらも赤いリップとハイヒールを合わせることで、普段の柔らかいイメージとは異なるシャープで大人びた雰囲気を見せています。これまで露出の高いスタイルは多くなかった佐々木さんだけに、そのギャップに驚く声が上がりました」（前出・芸能ジャーナリスト）

X上では、

《かわいすぎ！悩殺！たまらん！永遠の女神さま》

《かわいすぎて同じ人間かなぁ》

《顔より足に目がいってしまいます》

といった声が相次ぎ、ヘアチェンジ以上にスラリと伸びる美脚への反響が広がっている。

「佐々木さんは2006年、雑誌『PINKY』（集英社）の『第2回プリンセスPINKYオーディション』でグランプリを獲得し芸能界入り。2007年頃から同誌の専属モデルとして活動し、2010年の休刊後は『non-no』（集英社）モデルも務めました。さらに、2017年には自身のファッションブランド『INTIMITE』を立ち上げ、プロデューサーとしても手腕を発揮しています。3月19日には最新コレクション“SPRING 2026”の販売が開始されました」（前出・芸能ジャーナリスト）

デビューから約20年。変わらぬ透明感を保ちながらも、時代に合わせて進化を続ける佐々木希。ファッションアイコンとしての地位はいまなお揺るがない。