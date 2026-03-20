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Aakash Doshi¡ÊHead of Gold Strategy¡Ë¡¢Mohanad Abukhalaf ¡ÊGold Strategist¡Ë¡¢Diego Andrade¡ÊSenior Gold Strategist¡Ë¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡Ë