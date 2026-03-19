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M1¡ÖTWILIGHT¡×
Produced by Matt Cab
Lyrics : yama, GRe4N BOYZ, Matt Cab
Music : yama, Matt Cab, GRe4N BOYZ
Arrangement : Matt Cab
Recorded by Matt Cab
Mixed by Ryusei
M2¡ÖEnd roll¡×
Produced by GeG
Lyrics : yama
Music : yama, GeG
Arrangement : GeG
Guitar : Kazuki Isogai
Piano : Kazuhiko Maeda
Synthesizer : Eiji Nakamura
Bass & E.Piano : Takuya Hayashi
Mixed by Noriaki Watanabe
Recorded at G.B.¡Çs Studio
M3¡ÖHanamushiro¡×
Produced by ¿Á ´ðÇî
Sound Produced by ¥È¥ª¥ß ¥è¥¦
Lyrics : ¿Á ´ðÇî
Music : ¿Á ´ðÇî
Drums : ¶ÌÅÄËÌ´
Electric Bass : ÎëÌÚÀµ¿Í
Electric Guitar : ¿¿ÊÉÍÛÊ¿
Rhodes & Other Instruments : ¥È¥ª¥ß ¥è¥¦
Recorded & Mixed by ÊÒ²¬¶³µ×
Additional Recorded by ÊÆÄÅÍµÆóÏº
Recording Assisted by ÊÆÄÅÎ¼ÂÁ (prime sound studio form), ÀÐÀî¤ê¤µ»Ò¡ÊLANDMARK STUDIO)
Recorded & Mixed at prime sound studio form, LANDMARK STUDIO
M4¡ÖRemember¡×
Lyrics : ¤Ë¤ª
Music : ¤Ë¤ª
Guitar : ÍÅç¥³¥ì¥¹¥±
Bass : ¾¡Ìð¾¢
Keyboard : È¾ÅÄÉËÎÑ
Drums : µÈÅÄÍº²ð
Recorded by °ÂÃæÎ¶Ëá
Mixed by ¾®¿¹²í¿Î
Recorded at ÀÄÍÕÂæ¥¹¥¿¥¸¥ª
Mixed at ABS RECORDING
M5¡ÖUPSIDE DOWN¡×
Produced by Matt Cab
Lyrics : yama, Tamami, Matt Cab
Music : yama, Matt Cab
Arrangement : Matt Cab
Recorded by Matt Cab
Mixed by Ryusei
M6¡Öéì¡×
Produced by GooDee
Lyrics : yama
Music : yama, GooDee, ±ºÅç·òÂÀ
Arrangement : GooDee
Recorded & Mixed by The Anticipation Illicit Tsuboi (KHORDLINE Inc.)
Recorded at ABS RECORDING
M1¡ÁM5¡§Mastered by Takeo Kira at TEMAS Mastering Studio
M6¡§Mastered by Colin Leonard at SING Mastering, Atlanta, GA using SING Technology® (Patented).
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M1 - TWILIGHT¡¡
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M2 - End roll¡¡
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M3 - Hanamushiro
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M4 - Remember¡¡
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M5 - UPSIDE DOWN¡¡
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M6 - éì¡¡
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2026Ç¯5·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡÷Zepp Fukuoka
2026Ç¯5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡÷Zepp Namba
2026Ç¯5·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¡÷Zepp Nagoya
2026Ç¯5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¡÷Zepp Haneda
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