04 Limited Sazabysが、過去リリースされたオリジナルアルバムのアナログ盤（レコード）を4月4日の“フォーリミの日”に全国のCDショップにて同時リリースする。

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このたびアナログ盤として発売されるアルバムは、『CAVU』『eureka』『SOIL』『Harvest』の計4タイトル。いずれも数量限定生産となる。

また、発売日当日に豊橋総合スポーツ公園で開催される04 Limited Sazabys初の野外フリーライブ『HOMESICK』の会場でも同アナログを数量限定で販売。詳細はバンドのホームページにて確認できる。

なお04 Limited Sazabysは、6月20日、21日に愛知 モリコロパーク（愛・地球博記念公園）にて自身主催の野外フェス『YON FES 2026』を開催。チケットは現在、オフィシャルHP受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）