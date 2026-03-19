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見られたら超ラッキー！

Apple（アップル）は2026年4月1日に創立50周年を迎えます。それに合わせてApple公式サイトでは先日、ティム・クックCEOからの手紙が公開されました。

テクノロジーに加えて、ヘルスケアやエンターテイメントなどの分野においても多くの人々に影響を与えてきたAppleですが、創立50周年を祝う特別なイベントが3月をとおして世界各地で開催されています。果たして日本は含まれているのでしょうか？

最初の記念イベントは、アメリカ・ニューヨークで開催

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Apple創立50周年記念イベントの第一弾として特別ライブパフォーマンスを披露したのは、グラミー賞を17回受賞しているアーティスト兼プロデューサーのアリシア・キーズ。

Apple Storeのロゴの真下にはピンク色のヤマハのグランドピアノも設置され、パフォーマンスの様子はiPhone 17 Proでも撮影されていたようです。

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この特別イベントが開催されたのは、ニューヨークのグランドセントラル Apple Store。駅構内にある特殊な造りのApple Storeとしても有名な場所です。たまたま居合わせた人たちがうらやましい！

続いて中国と韓国でも記念イベントを実施。日本でも開催されるかな？

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次に50周年特別イベントが開催された場所は、中国・成都市。歌手や女優として活動しているクリス・リーが、Apple 成都太古里のストア前に設置された特設ステージで豪華パフォーマンスを披露した様子がApple公式サイトのNewsroomにアップされています。

また、韓国のApple明洞ではCORTISを招いた特別イベントが現地時間3月18日に開催されました。こちらは特別版Today at Appleとして開催されたため、事前に予約が必要だったみたいです。

仮に日本でも50周年特別イベントが開催されるとしたら、どこで実施されるのか気になりますね。Apple 川崎の前にはルーファ広場、Apple 梅田のグランフロント大阪付近にはロートハートスクエアうめきたなどのイベントスペースがありますが…。もしくはApple 丸の内やApple 表参道でToday at Appleとして開催される可能性も大いにあり得そうです。

3月も残すところあと2週間ですが、今回の50周年特別イベントがあと何ヶ国のApple Storeで実施されるのか楽しみ。日本での開催も期待したいところです。

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Source: Apple (1, 2, 3, 4),