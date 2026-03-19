45年ぶりの大発見か　鹿児島・トカラ列島で新種の鳥類「トカラムシクイ」発見　ヤンバルクイナ以来

45年ぶりの大発見になるかもしれない。

鹿児島・トカラ列島で新種の鳥類「トカラムシクイ」が発見された。

45年ぶり国内で発見の「新種の鳥類」

オリーブ色の羽に…つぶらな瞳。

「新種の鳥類」として17日発表されたばかりの「トカラムシクイ」。

発見されたのは、鹿児島県のトカラ列島。

それもあって、「トカラムシクイ」と呼び名が提案された。

45年ぶりに国内で発見された「新種の鳥類」となる。

その45年前の1981年に発見された「新種の鳥類」といえば、「ヤンバルクイナ」。

沖縄県北部の山原（やんばる）地域に生息し日本で唯一飛べない鳥で、当時は「世紀の大発見」と呼ばれた。

森林総合研究所・関伸一主任研究員：

論文に新種として報告できたことをみんなで喜び合いました。

今回の「トカラムシクイ」は、もともとは伊豆諸島に生息する画面右側の「イイジマムシクイ」と同じ種類と考えられてきたが、し生息地域が約1000km離れていることに疑問を持った研究チームが調べたところ、脚の長さやさえずりが異なり、別の種類と分かったという。

森林総合研究所・関伸一主任研究員：

新しい発見が重要な地域の生物多様性の保全につながっていく研究になれば成果になればなと。

重さ10グラム程度の「トカラムシクイ」は個体数が少ないため、研究チームは、保護も呼びかけていくことにしている。