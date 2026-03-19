【千葉】店内一部エリアは愛犬も同伴ＯＫ！ハワイ気分を楽しめるカフェ「コナズ珈琲 柏十余二店」が3月20日グランドオープン

こんにちは！おでかけわんこ部です。

ハワイで過ごす休日のような心地よい時間を楽しめる人気カフェ「コナズ珈琲」。千葉県内5店舗目となる「コナズ珈琲 柏十余二店」が2026年3月20日（金）9時にグランドオープン！

ゆったりとしたひとときを過ごせる店内の一部エリアは、愛犬も同伴可能ということで、詳しくご紹介します。

「コナズ珈琲」柏十余二店ってどんなとこ？出典：プレスリリース

「コナズ珈琲」は「いちばん近いハワイ」をコンセプトに掲げるハワイアンカフェ・レストラン。店内では、まるでハワイを訪れたかのような開放的な雰囲気の中で、こだわりのハワイアンフードやカフェメニューを楽しめます。

全国53店舗目となる「コナズ珈琲 柏十余二店」では、ハワイのローカルリビングをイメージした店内が特徴。広々とした席が用意されており、ハワイにいるかのようなゆったりとした時間を過ごせます。また、時間制限がないため、時間を気にせずくつろげるのも嬉しいポイントです♪

店内には、ハワイアン雑貨やサーフボードが飾られ、日本にいながらハワイにいるような雰囲気を楽しめます。外観や内観は、店舗ごとにこだわった「100店舗100デザイン」の空間になっています。

店内・テラスの一部エリアで愛犬同伴OK！

出典：プレスリリース

店内の一部エリア22席とテラス席24席では、愛犬同伴での利用が可能です。愛犬と一緒に、ハワイのカフェにいるような気分を満喫できます♪

愛犬同伴の際は、来店時に案内される「愛犬同伴のガイドライン」を守って利用しましょう。

人気のパンケーキや本格ハワイアンフードを満喫

出典：プレスリリース

コナズ珈琲のオリジナルレシピで作る、1番人気のふわふわパンケーキ。素材にこだわった生地は店内で一から手作りし、オーダーが入ってから一枚ずつ丁寧に焼き上げています。

出典：プレスリリース

見た目からハワイ気分を感じられるメニューも魅力のひとつ。ハワイの定番料理である「ガーリックシュリンプ」をはじめ、オリジナルソースを使った「ロコモコ」、ハワイのローカル海鮮丼「アヒポキライスボウル」など、本格的なハワイアンフードが楽しめます！

出典：プレスリリース

さらに、コナズ珈琲の代名詞でもあるコーヒーにも注目！ハワイ産のコーヒーをはじめ、世界中から厳選した生豆を取り寄せ、店舗ごとに自家焙煎。オーダーが入ってから豆を挽き、一杯ずつ丁寧に淹れたコーヒーは、豆本来の味を感じられます。ぜひ美味しいコーヒーを楽しんでみてくださいね♪

出典：プレスリリース施設情報



＜DATA＞コナズ珈琲 柏十余二店

【住所】千葉県柏市十余二249-60

【公式HP】 https://konas-coffee.com/

＜DOG＞愛犬情報

【駐車場】駐車場あり

【犬用メニュー】わんこメニューなし

【同伴条件】店内OK （ペット同伴可能席22席）テラスOK

【ドッグラン】 ドッグランなし

【犬種条件】要問い合わせ

【その他】

※そのほか詳しい同伴ルールや条件については公式サイトをご確認ください

まとめ

ハワイ気分を味わえる料理やこだわりのコーヒーが楽しめる「コナズ珈琲 柏十余二店」。愛犬と一緒に過ごせる席もあるので、ぜひ愛犬とのカフェタイムを楽しんでみてくださいね。

https://konas-coffee.com/