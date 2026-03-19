「SUPER EIGHT」の村上信五（44）が17日放送のテレビ東京「ありえへん∞世界」「開運！なんでも鑑定団」合体スペシャルに出演。所属の「STARTO ENTERTAINMENT」の先輩で、名前を呼ぶときの「くん」と「さん」の境界線を明かした。

村上が「我々は縦（の関係）がバッチリありましたから。それはもうガチガチでしたから」と、言葉遣いなども教育されたと言うと、お笑いタレントの今田耕司は「でもさ、そこの団体さんは上でも“くん”じゃん。俺らは“さん”じゃん」と語った。

村上は「僕らもややこしいのが、木村くんまで“くん”です。東山さんは“さん”。でも、時折、文脈で“ヒガシくん”って言いますけど、ちゃんとした席では“ヒガシさん、マッチさん”ですね」と、俳優の木村拓哉は「くん」で、現在はSMILE-UP.（旧ジャニーズ事務所）の社長を務める東山紀之氏や、歌手の近藤真彦は「さん」と明かした。

また、村上は「世代的に、一個上の先輩って、滅茶苦茶気を使うというか。俺らは、剛くんとか光一くんとかは真下なんで」一番緊張すると、「DOMOTO」の2人の名を挙げ「どこおっても、新幹線おるってなったら、何の用事があっても、まず」あいさつに行くと語った。

さらに「それを、ずわ〜っと開いて、なにわ男子とかが、剛くんとか光一くんに“お年玉下さいよ〜”って言うているのが見ていられない」と言い、丸山隆平も「怖い怖い！」とうなずいていた。

お笑いタレントの今田耕司も「俺もダウンタウンさんがそうやな。ちょっとあかんなあ」と言い、「ダウンタウンさんも凄い丸くなったから、違う番組見ていて、若手から突っ込まれて笑っているときにテレビ見てて“マジか!?おい…笑ってあげてる！”」と明かしていた。